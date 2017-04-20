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10:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Виктор Толоконский заявил о готовности сокращать объемы промышленного производства в регионе

Одни меры уже приняты и работают, в то время как другие еще предстоит применить.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что краю требуются системные меры для улучшения экологической ситуации, сообщает «Интерфакс».

«Общий принцип власти будет такой: если не успеваем принимать меры экологического оздоровления, будем сокращать объемы производства», — сказал Толоконский в ходе своего выступления на пленарном заседании «Модель зеленого будущего».

По его словам, одни меры уже приняты и работают, в то время как другие еще предстоит применить.

«Если в советское время нельзя было обойтись без строительства промышленных объектов, то теперь мы говорим: край для человека. Компромиссов в интересах бизнеса или в общегосударственных интересах быть не должно», — отметил глава региона.

Он также напомнил о подготовке создания нового министерства экологии и рационального природопользования, которое будет вырабатывать программы, заключать соглашения с загрязнителями, вести мониторинг.

20 апреля правительство Красноярского края подписало экологическую хартию с крупнейшими компаниями региона. Соглашение заключили губернатор региона Виктор Толоконский, спикер Заксобрания региона Александр Усс, компании «Норильский никель», «Русал», СУЭК, Сибирская генерирующая компания, «Красноярский цемент», ОГК-2.

Комментарии
1
Сергей Жданов
А действующие структуры по экологии зачем оплачиваем ?
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