Виктор Толоконский заявил о готовности сокращать объемы промышленного производства в регионе

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заявил, что краю требуются системные меры для улучшения экологической ситуации, сообщает «Интерфакс».

«Общий принцип власти будет такой: если не успеваем принимать меры экологического оздоровления, будем сокращать объемы производства», — сказал Толоконский в ходе своего выступления на пленарном заседании «Модель зеленого будущего».

По его словам, одни меры уже приняты и работают, в то время как другие еще предстоит применить.

«Если в советское время нельзя было обойтись без строительства промышленных объектов, то теперь мы говорим: край для человека. Компромиссов в интересах бизнеса или в общегосударственных интересах быть не должно», — отметил глава региона.

Он также напомнил о подготовке создания нового министерства экологии и рационального природопользования, которое будет вырабатывать программы, заключать соглашения с загрязнителями, вести мониторинг.

20 апреля правительство Красноярского края подписало экологическую хартию с крупнейшими компаниями региона. Соглашение заключили губернатор региона Виктор Толоконский, спикер Заксобрания региона Александр Усс, компании «Норильский никель», «Русал», СУЭК, Сибирская генерирующая компания, «Красноярский цемент», ОГК-2.