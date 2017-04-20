Башкирия рассчитывает провести WorldSkills Russia — Правительство

«Сегодня многие предприятия испытывают недостаток в квалифицированных рабочих, приходится принимать на сложные высококвалифицированные работы ветеранов», — прокомментировал Премьер-министр Правительства республики.

По словам Рустэма Марданова, в настоящее время разрабатываются программы подготовки по 50 наиболее востребованным специальностям, по которым будут работать 40 учреждений среднего профессионального образования. Наиболее ощутимый эффект дает работа по подготовке специалистов, организованная совместно с крупными предприятиями.

«Важной является реализация на территории республики движения WorldSkills, которое также способствует популяризации рабочих профессий. У нас есть здесь некоторые успехи, наши выпускники уже попадали в российские команды для участия в EuroSkills, и, конечно, мы надеемся, что в ближайшее время их количество вырастет, — отметил Рустэм Марданов. — При поддержке Главы Башкортостана мы выступили с инициативой провести очередной форум WorldSkills Russia в нашей республике. Естественно, чтобы провести его достойно, мы будем готовиться в этом направлении».

20 апреля в Госсобрании — Курултае РБ Глава республики Рустэм Хамитов представил отчёт Правительства РБ об итогах работы в 2016 году.