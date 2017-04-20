Госдуме предложили сделать дальневосточные гектары всероссийскими

— Если рассмотрим законопроект, то со следующего года распространим эту идею на всю территорию РФ. 23 тыс. деревень и малых населённых пунктов исчезли с карты страны за последние 25 лет. До 40 млн га только пахотных сейчас в России зарастает, — отметил он.

По его словам, свободных мест не найдется лишь в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным минвостокразвития, всего с начала действия программы, на получение Дальневосточного гектара было подано более 80 тысяч заявок, отдано в пользование более 11,5 тысяч участков, более 70 тысяч заявок рассматриваются. Всего же, по оценкам экспертов, на Дальнем Востоке хватит гектаров, даже если их захотят оформить все граждане РФ.

Вилитари Филатов.