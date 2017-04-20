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11:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Госдуме предложили сделать дальневосточные гектары всероссийскими

Депутат Госдумы от «СР» Олег Нилов намерен внести на обсуждение коллег законопроект о расширении программы «дальневосточный гектар». По словам законотворца, возможно, нововведение затронет и центральную часть РФ, пишет ИА Дейта.

Источник: ДЕЙТА

— Если рассмотрим законопроект, то со следующего года распространим эту идею на всю территорию РФ. 23 тыс. деревень и малых населённых пунктов исчезли с карты страны за последние 25 лет. До 40 млн га только пахотных сейчас в России зарастает, — отметил он.

По его словам, свободных мест не найдется лишь в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга.

По данным минвостокразвития, всего с начала действия программы, на получение Дальневосточного гектара было подано более 80 тысяч заявок, отдано в пользование более 11,5 тысяч участков, более 70 тысяч заявок рассматриваются. Всего же, по оценкам экспертов, на Дальнем Востоке хватит гектаров, даже если их захотят оформить все граждане РФ.

Вилитари Филатов.

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