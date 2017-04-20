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11:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов провел встречу с делегацией посольства Швейцарии

Отдельно участники встречи остановились на вопросах экологии.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел рабочую встречу с делегацией посольства Швейцарии в РФ.

«Мы очень ценим эту площадку КЭФ как платформу для полноценных дискуссий, открытых обменов мнениями. При этом мы отмечаем позитивную тенденцию: все большее количество швейцарских компаний присоединяются к нам, проявляют интерес к тому, чтобы более активно работать в Красноярском крае с вашими предприятиями», — отметил в начале встречи советник по вопросам энергетики, чистых технологий и сельского хозяйства посольства Швеццарии Евгений Макаров.

Глава города Эдхам Акбулатов поблагодарил делегацию за уже ставшее традиционным участие в форуме и выразил надежду, что за этим деловым событием последуют новые проекты сотрудничества.

Отдельно участники встречи остановились на вопросах экологии.

«Швейцария сумела выстроить эффективную систему переработки отходов. У нас нет полигонов, используется либо механическая, либо термическая их обработка. Одна из наших задач — содействовать тем позитивным тенденциям в этой сфере, которые мы видим в России. В том числе, у нас есть достаточно большой спектр предложений по улучшению экологии в Красноярском крае», — отметил Евгений Макаров.

В свою очередь мэр Красноярска пригласил швейцарских партнёров к активному диалогу и обмену опытом в этой области.

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Эдхам Акбулатов провел встречу с делегацией посольства Швейцарии
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