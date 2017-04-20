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11:46 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал указ о проведении сборов для военнообязанных запаса

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2017 году военных сборов сроком до 2 месяцев для военнообязанных, находящихся в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

«В соответствии с федеральными законами… постановляю: призывать в 2017 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

Согласно указу, сборы должны проводиться в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ, за исключением проверочных мероприятий, сроки которых определяются Минобороны России. Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов должны обеспечить выполнение соответствующих мероприятий. Кроме того, в тексте документа второй и третий пункты обозначены как «для служебного пользования».

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