Путин подписал указ о проведении сборов для военнообязанных запаса

«В соответствии с федеральными законами… постановляю: призывать в 2017 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

Согласно указу, сборы должны проводиться в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ, за исключением проверочных мероприятий, сроки которых определяются Минобороны России. Правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов должны обеспечить выполнение соответствующих мероприятий. Кроме того, в тексте документа второй и третий пункты обозначены как «для служебного пользования».