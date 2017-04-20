Омские коммунисты выступили с идеей сделать 7 ноября выходным днем

Сегодня, 20 апреля, на заседании Заксобрания Омской области коммунисты попытались пролоббировать в качестве выходного дня 7 ноября, перенеся его с 8 января. Инициатором выступил член КПРФ Константин Ткачев.

Константин Ткачев, депутат Заксобрания Омской области от КПРФ:

— Советский социализм стал уникальным явлением в истории. Великая Октябрьская Социалистическая революция предложила потрясающую программу модернизации страны. В этом году исполняется 100 лет Октябрьской революции.

Президент России Владимир Путин предлагает искать пути от раскола к примирению. И мы его нашли, предлагая ввести дополнительный праздничный день 7 ноября, перенеся с 8 января. Таким образом россияне будут отдыхать 4, 5,6 и 7 ноября.

Однако его «завернул» спикер Владимир Варнавский.

— Зачем вы время теряете, действуйте напрямую. Кравцу, что, слабо это сделать? — подколол Варнавский коллегу по парламенту.

В защиту однопартийца выступил лидер фракции в закосбрании Андрей Алехин, подчеркнув, что руководитель омских коммунистов Александр Кравец также будет добиваться этого на общероссийском уровне.

Однако за эту инициативу проголосовали только 8 парламентариев. Видимо, никто не хотел продлить выходные дни в ноябре.