В Администрации и думе Безверхово в Приморье прошла выемка документов

Владивосток, 20 апреля, PrimaMedia.

Выемка документов прошла в администрации Безверховского сельского поселения и в местной думе. Как подтвердил ИА PrimaMedia глава поселения Леонид Васюкевич, все прошло «на высшем уровне», документы для следователей были подготовлены заранее.

— Мы знали о визите следователей, поэтому подготовили нужные документы, даже сделали закладки специально. Все прошло на высшем уровне, документы мы передали быстро и без инцидентов, — сообщил Васюкевич.

Напомним, внимание прокуратуры привлекли ряд контрактов, которые Леонид Васюкевич (избран на пост главы 13 сентября 2015 года) заключил с коммерческой организацией в октябре и декабре того же года. В ходе проведенных проверок сотрудники прокуратуры установили, что 20 октября 2015 года и 15 декабря 2015 года Васюкевич заключил два муниципальных контракта с ООО «Гидрострой».

На момент заключения и исполнения контрактов директором и единственным учредителем указанной организации являлся, по мнению прокуратуры, сын главы сельской администрации, причем сам господин Васюкевич перестал быть владельцем и руководителем этой компании лишь 9 октября 2015. Между тем, в соответствии с действующим законодательством, близкое родство между участниками госзакупки является недопустимым, поскольку нарушает обязательные требования, предъявляемые к участникам сделки.

Кроме того, как выяснила прокуратура, сведения по этим контрактам не были также размещены на официальном сайте госзакупок, что также является обязательным требованием. Таким образом, органы надзора рассматривают действия главы Безверхово в контексте части 4.1. статьи 12.1 закона «О противодействии коррупции» (№ 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года), а также статьи 31 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года).

Краевая администрация, по утверждению источника, согласилось с доводами надзорного органа и до решения суда второй инстанции направила соответствующее предложение председателю муниципального комитета Безверховского сельского поселения Надежде Вишняковой.

В телефонном разговоре сам Леонид Васюкевич заявил корр. ИА PrimaMedia, что считает предъявленные обвинения безосновательными, а само дело — «политическим».

Как ранее сообщало агентство, в августе 2015 против прежнего главы села Безверхово Александра Безуглого было возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В феврале 2016 года прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение, материалы были направлены в суд.