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12:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Советника главы Миасса задержала полиция

В мэрии ищут «следы» манипуляций с землей.

Источник: УралИнформБюро

В Миассе задержан местный бизнесмен Владимир Мурашкин, также известный как неофициальный советник главы города Геннадия Васькова. Как пояснил «Уралинформбюро» осведомленный источник, именно в рамках полицейской разработки предпринимателя недавно проводилась выемка документов в мэрии.

Собеседник добавил, что в бизнес-кругах утверждают, что Мурашкин имеет прямое отношение к манипуляциям с муниципальной землей.

«Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию», — заявили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Выемка документов в кабинете Васькова проводилась 18 апреля. Следователи управления по экономической безопасности и противодействию коррупции главка проверяли законность сделок с муниципальной землей за период с 2015 года.

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