Рустэм Хамитов открестился от конфликта с Иреком Ялаловым

— Этот вопрос не ко мне, — улыбнулся сначала Глава РБ. — Я свое мнение касательно этой ситуации уже выразил во время прямой линии: надо работать для горожан. Надо работать для людей. Не надо стараться угодить части ангажированной бизнесменов, которые есть в властных структурах. Если мэрия будет работать, чтобы улучшить жизнь жителей, все будет хорошо.

Журналисты также спросили о конфронтации мэра и главы. Рустэм Хамитов опроверг эти слухи.

— Конфронтации никакой нет и быть не может. Любая конфронтация, прежде всего, приводит к ухудшению жизни людей. Это выдумки.

Подробнее о конфликте мэра и главы мы писали в нашем материале. Наши эксперты утверждают, что он начал обостряться после проведения саммитов ШОС и БРИКС, когда город влез в крупные долги, но правительство не сочло нужным до конца помочь муниципалитету. Во время прямой линии глава республики открыто критиковал работу уфимской мэрии и заявил, что с Ялаловым у него был довольно жесткий разговор. Кроме того, в настоящее время в правительстве, по данным наших источников, готовится почва для дальнейшей отставки Ялалова.

Свой «ответ» Хамитову мэр уже сделал, уволив одного из протеже семьи Хамитовых скандального вице-мэра Александра Филиппова.

По нашим данным, работу мэра и его самого теперь запрещено освещать на телеканале БСТ.