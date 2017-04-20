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12:09 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов поблагодарил зарубежных гостей ЯМЭФ за позицию по Крыму

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости (Крым). Участие иностранных бизнесменов, общественных деятелей и политиков в Ялтинском международном экономическом форуме, которое с каждым годом становится все более широким, позволит вывести экономику Крыма на новый уровень.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в рамках III ЯМЭФ в ходе секции «Бизнес-диалог Россия — Италия».

В частности, глава РК поблагодарил представителей делегации из Италии за их позицию по вопросу признания российского статуса Крыма и деятельность, направленную на отмену санкций против России.

«Рад видеть ту динамику, с которой иностранные бизнесмены и дипломаты приезжают в Крым. Хочу выразить слова благодарности всем иностранным делегациям, принимающим участие в форуме, за их позицию. Многим не просто было приехать, понимая, что есть определенные вещи, связанные с санкционным давлением, в том числе поведением политиков с Украины», — сказал Аксенов.

По словам главы Республики, присутствующие на ЯМЭФ иностранные гости «понимают историческую перспективу связи своих стран с Россией», и им «небезразлично то, как происходил выбор крымского народа в части возвращения на свою историческую Родину».

«Уверен, что форум пройдет в комфортной, безопасной обстановке. Вы пообщаетесь с должностными лицами правительства Крыма, депутатами Госсовета, представителями местных властей. Это позволит вам лучше узнать инвестиционный потенциал Республики. Все это будет продвигать наши экономические процессы на совершенно новый уровень», — обратился Аксенов к участникам форума.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия.

При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ станут руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволит транслировать интервью непосредственно с площадки.

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