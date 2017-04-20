Лукашенко: мы на Западе никому не нужны
Президент пояснил, что Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику
Президент пояснил, что Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Беларусь не «разворачивается» за Запад, заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг в ходе встречи с губернатором Нижегородской области РФ Валерием Шанцевым.
Глава государства призвал российского губернатора не обращать внимания на заявления ряда СМИ и экспертов о будто бы «развороте» Беларуси в сторону Запада.
«Не обращайте внимания, если
Президент пояснил:
По словам Лукашенко, Беларусь не может «ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной». «Что бы было хорошего, к примеру, имей мы ситуацию, как на Украине? Никаких проблем в Беларуси для россиян сегодня нет», — добавил белорусский лидер.
Рассказал Лукашенко и об отношении белорусов к языкам.
«То, что белорусский язык не забываем, — так и должно быть», — сказал он и заверил, что и от русского языка в Беларуси также никогда не откажутся.