Лукашенко: мы на Западе никому не нужны

Глава государства призвал российского губернатора не обращать внимания на заявления ряда СМИ и экспертов о будто бы «развороте» Беларуси в сторону Запада.

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Беларусь не «разворачивается» за Запад, заявил журналистам президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг в ходе встречи с губернатором Нижегородской области РФ Валерием Шанцевым.

«Не обращайте внимания, если кто-то будет говорить, что мы куда-то повернули, развернулись на Запад или еще куда-то. Мы прекрасно понимаем свое место: мы на Западе никому не нужны… а как меня “любят” на Западе, с тех времен ничего не изменилось», — заявил Лукашенко.

Президент пояснил: из-за своего расположения Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику, чтобы «сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость, стабильность, чтобы людям нормально жилось, в том числе россиянам».

По словам Лукашенко, Беларусь не может «ссориться ни с Россией, ни с Западом, ни с Украиной». «Что бы было хорошего, к примеру, имей мы ситуацию, как на Украине? Никаких проблем в Беларуси для россиян сегодня нет», — добавил белорусский лидер.

Рассказал Лукашенко и об отношении белорусов к языкам.

«То, что белорусский язык не забываем, — так и должно быть», — сказал он и заверил, что и от русского языка в Беларуси также никогда не откажутся.