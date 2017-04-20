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12:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Бурков заявил о готовности участвовать в выборах свердловского губернатора и намерен стать кандидатом от парламентской оппозиции

Число претендентов на кресло губернатора Среднего Урала будет расти. Основной претендент — врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев официально, на заседании областного кабмина, заявил своем участии в выборах, проведение которых запланировано на 10 сентября 2017 года, в единый день голосования.

Сейчас идет процесс обсуждения выдвижения единого кандидата на выборах губернатора Свердловской области от трех парламентских партий — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Федеральные СМИ сообщили, что договориться партиям удалось в нескольких регионах, Свердловской области среди них не значится. Вероятный «единый» кандидат на Среднем Урале, депутат Госдумы от «СР» Александр Бурков заявил Накануне.RU, что даже если его кандидатуру не выдвинут от этих трех партий, в любом случае он пойдет на выборы.

«Исходя из этого соглашения, будут предложены единые кандидаты, — сказал Бурков. — А пока моя кандидатура рассматривается как одна из сильнейших в Свердловской области, но все будет зависеть от соглашений этих трех партий. Если она [кандидатура Буркова] не будет подтверждена, то вопрос рассмотрят на партийном уровне. Еще раз повторю, что я готов идти на выборы губернатора Свердловской области, а “Справедливая Россия” — моя родная партия, и я в любом случае буду выдвигаться от нее. Процесс идет, результаты узнаем в мае».

Отметим, что выдвижение от трех парламентских партий в Свердловской области уже едва ли означает статус «единого оппозиционного кандидата». Ведь ранее свои намерения стать главой Свердловской области озвучил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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