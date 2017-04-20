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12:50 (мск), источник: УНИАН

Украина не получит очередной транш МВФ без пенсионной реформы — Минфин

Министр подчеркнул, что пенсионная реформа является важным шагом не для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.

Источник: УНИАН

Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute, Вашингтон (США).

«Есть несколько ключевых условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа. Без пенсионной реформы не будет транша», — сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом.

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При этом министр подчеркнул, что проведение пенсионной реформы является важным шагом не для получения транша МВФ, а прежде всего для самой Украины и ее граждан.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 миллиарда долларов. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. — максимального уровня с середины 2014 года.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

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