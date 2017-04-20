Доходная часть населения находится на неплохом уровне — Рустэм Хамитов

«Хотя я понимаю, что почти 60 процентов работающих людей получают заработную плату меньше 20 тысяч рублей. Конечно, это совсем не те цифры. Но одновременно мы знаем, что есть ещё и “серые” зарплаты, и варианты других источников доходов, мягко говоря. Драматизировать не надо. В целом население чувствует себя неплохо», — сказал руководитель региона.

Рустэм Хамитов отметил, что есть обделённые люди, которым просто на жизнь не хватает. Их ещё достаточно много.

Рустэм Хамитов отметил, что есть обделённые люди, которым просто на жизнь не хватает. Их ещё достаточно много.

«Не решены вопросы нищеты, бедности. Это темы, которые за один-два года не выправишь. Но важно сокращать количество людей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул глава региона.

Затронул Рустэм Хамитов и тему расслоения населения. Огромная разница между теми, кто получает минимальную заработную плату, и теми, кто очень хорошо зарабатывает.

«Такое расслоение общество выдерживает очень тяжело. Мы знаем об этой проблеме. Думаем, что постепенно будем сокращать и эту разницу, которая существует», — подытожил глава республики.