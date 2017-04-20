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12:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Доходная часть населения находится на неплохом уровне — Рустэм Хамитов

УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Республика Башкортостан в прошлом году была единственным регионом Российской Федерации, в котором население купило больше автомобилей, чем в 2015 году. Это говорит о том, что в целом доходная часть всё-таки находится на неплохом уровне. Об этом 20 апреля заявил журналистам глава Башкортостана Рустэм Хамитов, отвечая на вопрос о мерах региональных властей по стабилизации уровня жизни, доходов людей.

Источник: Reuters

«Хотя я понимаю, что почти 60 процентов работающих людей получают заработную плату меньше 20 тысяч рублей. Конечно, это совсем не те цифры. Но одновременно мы знаем, что есть ещё и “серые” зарплаты, и варианты других источников доходов, мягко говоря. Драматизировать не надо. В целом население чувствует себя неплохо», — сказал руководитель региона.

Рустэм Хамитов отметил, что есть обделённые люди, которым просто на жизнь не хватает. Их ещё достаточно много.

«Не решены вопросы нищеты, бедности. Это темы, которые за один-два года не выправишь. Но важно сокращать количество людей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — подчеркнул глава региона.

Затронул Рустэм Хамитов и тему расслоения населения. Огромная разница между теми, кто получает минимальную заработную плату, и теми, кто очень хорошо зарабатывает.

«Такое расслоение общество выдерживает очень тяжело. Мы знаем об этой проблеме. Думаем, что постепенно будем сокращать и эту разницу, которая существует», — подытожил глава республики.

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