Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
Генпрокуратура: чиновники часто находят нарушения там, где их нет
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12:28 (мск), источник: ИА Башинформ

Глава Башкортостана: «Правительство видит проблемы и работает над ними»

УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ"/. 20 апреля в Госсобрании — Курултае Башкортостана глава республики Рустэм Хамитов представил отчёт Правительства РБ об итогах работы в 2016 году. В своем заключительном слове Рустэм Хамитов резюмировал: «Я горжусь республикой. Работает и промышленность, и социальная сфера, и образование, и здравоохранение, и многие другие отрасли работают достойно. Вчера целый день провел в Совете Федерации. В рамках российско-китайского общества дружбы состоялась встреча с Валентиной Матвиенко и Чжаном Цзяном — председателем комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР. Мне предоставили слово с такими вводными, что сейчас выступит глава одного из крупных, ведущих регионов РФ, который на сегодняшний день успешно и активно работает с китайскими коллегами. Я знаю, что это наша республика — не я лично, не правительство, а республика получает высокую оценку и у общества, и у руководителей парламента, государства.

Источник: РИА "Новости"

В выступлении премьер-министра прозвучал прежде всего системный сбалансированный подход к ведению сложной работы Правительства РБ. Всем объектам, попавшим в план, обязательно обеспечено финансирование. Нет ни одного объекта, начатого в последние годы и брошенного. Финансирование обеспечивается сложными процедурами, но обеспечивается. И мы видим, что 100 объектов к 100-летию республики обязательно будут построены. И бизнес подтягивается. И мы создаем атмосферу оптимизма, понимания, что мы живем в хорошей, крепкой, сильной республике. Я лично горжусь Башкортостаном. Люблю людей, которые работают в республике. Знаю, что каждый на своем месте старается сделать что-то полезное. Конечно, есть проблемы, не хватает денег, есть сложные задачи, которые переходят из десятилетия в десятилетие. Но мы должны гордиться нашей республикой. Наша задача — вселять оптимизм в людей. Пессимистов много. Много людей, которые стараются принизить работу общества нашего. Шпильки вставляют и разного рода оценки негативные дают, сравнивают несопоставимые вещи. Попытались сейчас вот — депутат в своем вопросе сравнил нас с Татарстаном. Но там экономика другая. Там вся собственность принадлежит республике. Надо мне продолжать этот тезис? Думаю, что всем все понятно. Мы работаем в той системе, которая есть. И эта система дает ровно столько денег, сколько может дать, вот столько, сколько может позволить себе. И экономика, и бизнес. Они сегодня «генерят» денежный поток, который у нас с вами есть. Нету других денег. И мы в этих условиях выглядим вполне достойно и надежно.

Когда говорят, что нужно догонять соседей, во-первых, нам догонять никого не надо. Мы работаем в хорошем, нормальном темпе. И темпы развития республики нисколько не уступают темпам развития других субъектов, более того, превосходят. Сегодня неоднократно было показано, что наши показатели, показатели общества нашего — выше среднероссийских цифр. И не надо делать вид, якобы правительство не видит проблем, которые у нас есть. Видит, и работает, и трудится над этим.

Повторяю: нерешенных вопросов много. И я на прямой линии почувствовал в очередной раз, и на встречах с людьми чувствую это постоянно — нерв, напряжение, которые есть в части невыполнения ряда социальных обязательств. Каждый день мы получаем письма от людей, которые не могут оплатить своим детям детсады. Не могут оплатить коммунальные услуги. Не могут прогнозировать свое будущее. Мы видим эти письма, работаем над этим. Уходим от дурной оптимизации, связанной с уменьшением количества мест в больницах, школах. Нас иногда к этому подталкивают, мы сопротивляемся. И нельзя, еще раз говорю, спекулировать этим. Сегодняшняя жизнь много лучше той, которая была 10 лет назад. А 10 лет назад была лучше, чем 20 лет назад.

Как уже говорил, нам нужны более высокие темпы движения, нужно быстрее двигаться. Есть у нас резерв, есть возможность организовать эту работу получше. Мы движемся в этой части. Так что наша общая совместная работа является залогом успеха.

Сегодня прозвучали сотни цифр из уст премьер-министра, а на слайдах их были тысячи. Однако, как я неоднократно говорил, цифры на хлеб не намажешь. Качество жизни — вот главный показатель. Люди должны себя уверенно чувствовать в сегодняшней жизни, в этих сложных, в том числе и политических баталиях. Эту работу мы тоже будем проводить. В том числе за самочувствие общества отвечают и депутаты. Мы все вместе делаем одну работу.

Сегодня прозвучали вопросы — сложные и неоднозначные. И ответы на них не сразу находятся, не лежат на поверхности. Если бы только от нас зависело — и налоговая система, и вопросы, связанные с предоставлением преференций, и созданием инвестиционного климата, и работы с малым бизнесом — наверное, по некоторым направлениям мы двигались бы быстрее. Но в целом мы в системе, системе нашей страны. И это хорошо. Россия — крепкая страна. На нее давят сегодня извне и изнутри и пытаются ослабить конструкцию. Не получится. Россия — крепкая страна и выдержит всё то разнообразие сложностей, которое мы на сегодняшний день имеем.

Мы с вами, жители республики, — тоже россияне. И мы будем делать всё, чтобы наша страна шла вперед. Это принципиально важно. Это, если хотите, идеологическая установка. Очень легко свалиться в критиканство. Очень легко свалиться в состояние постороннего наблюдателя. Давайте работать, трудиться вместе. Никто никому не мешает. Это очень просто: сидя на диване, что-то там строчить. А работать кто будет? Давайте трудиться.

Считаю, со своей стороны, что Правительство делает большую работу, не без недочетов, недостатков, мы постоянно говорим об этом, работаем над исправлением ошибок. И мы ориентируемся на мнение людей. Нам чрезвычайно важно, чтобы люди чувствовали себя надежно защищенными. Надеюсь, что и вы, уважаемые депутаты, и руководители предприятий, муниципалитетов, понимаете всю ответственность, которая лежит на нас. Мы отвечаем за республику. Наша общая задача — сделать жизнь людей лучше. Нам по направлению социального развития это удается. Сложно, тяжело порой. Порой даже нет решений. Но находим и движемся вперед.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ФСБ: заказчик теракта в Петербурге «практически установлен»
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь