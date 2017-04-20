Глава Башкортостана: «Правительство видит проблемы и работает над ними»

В выступлении премьер-министра прозвучал прежде всего системный сбалансированный подход к ведению сложной работы Правительства РБ. Всем объектам, попавшим в план, обязательно обеспечено финансирование. Нет ни одного объекта, начатого в последние годы и брошенного. Финансирование обеспечивается сложными процедурами, но обеспечивается. И мы видим, что 100 объектов к 100-летию республики обязательно будут построены. И бизнес подтягивается. И мы создаем атмосферу оптимизма, понимания, что мы живем в хорошей, крепкой, сильной республике. Я лично горжусь Башкортостаном. Люблю людей, которые работают в республике. Знаю, что каждый на своем месте старается сделать что-то полезное. Конечно, есть проблемы, не хватает денег, есть сложные задачи, которые переходят из десятилетия в десятилетие. Но мы должны гордиться нашей республикой. Наша задача — вселять оптимизм в людей. Пессимистов много. Много людей, которые стараются принизить работу общества нашего. Шпильки вставляют и разного рода оценки негативные дают, сравнивают несопоставимые вещи. Попытались сейчас вот — депутат в своем вопросе сравнил нас с Татарстаном. Но там экономика другая. Там вся собственность принадлежит республике. Надо мне продолжать этот тезис? Думаю, что всем все понятно. Мы работаем в той системе, которая есть. И эта система дает ровно столько денег, сколько может дать, вот столько, сколько может позволить себе. И экономика, и бизнес. Они сегодня «генерят» денежный поток, который у нас с вами есть. Нету других денег. И мы в этих условиях выглядим вполне достойно и надежно.

Когда говорят, что нужно догонять соседей, во-первых, нам догонять никого не надо. Мы работаем в хорошем, нормальном темпе. И темпы развития республики нисколько не уступают темпам развития других субъектов, более того, превосходят. Сегодня неоднократно было показано, что наши показатели, показатели общества нашего — выше среднероссийских цифр. И не надо делать вид, якобы правительство не видит проблем, которые у нас есть. Видит, и работает, и трудится над этим.

Повторяю: нерешенных вопросов много. И я на прямой линии почувствовал в очередной раз, и на встречах с людьми чувствую это постоянно — нерв, напряжение, которые есть в части невыполнения ряда социальных обязательств. Каждый день мы получаем письма от людей, которые не могут оплатить своим детям детсады. Не могут оплатить коммунальные услуги. Не могут прогнозировать свое будущее. Мы видим эти письма, работаем над этим. Уходим от дурной оптимизации, связанной с уменьшением количества мест в больницах, школах. Нас иногда к этому подталкивают, мы сопротивляемся. И нельзя, еще раз говорю, спекулировать этим. Сегодняшняя жизнь много лучше той, которая была 10 лет назад. А 10 лет назад была лучше, чем 20 лет назад.

Как уже говорил, нам нужны более высокие темпы движения, нужно быстрее двигаться. Есть у нас резерв, есть возможность организовать эту работу получше. Мы движемся в этой части. Так что наша общая совместная работа является залогом успеха.

Сегодня прозвучали сотни цифр из уст премьер-министра, а на слайдах их были тысячи. Однако, как я неоднократно говорил, цифры на хлеб не намажешь. Качество жизни — вот главный показатель. Люди должны себя уверенно чувствовать в сегодняшней жизни, в этих сложных, в том числе и политических баталиях. Эту работу мы тоже будем проводить. В том числе за самочувствие общества отвечают и депутаты. Мы все вместе делаем одну работу.

Сегодня прозвучали вопросы — сложные и неоднозначные. И ответы на них не сразу находятся, не лежат на поверхности. Если бы только от нас зависело — и налоговая система, и вопросы, связанные с предоставлением преференций, и созданием инвестиционного климата, и работы с малым бизнесом — наверное, по некоторым направлениям мы двигались бы быстрее. Но в целом мы в системе, системе нашей страны. И это хорошо. Россия — крепкая страна. На нее давят сегодня извне и изнутри и пытаются ослабить конструкцию. Не получится. Россия — крепкая страна и выдержит всё то разнообразие сложностей, которое мы на сегодняшний день имеем.

Мы с вами, жители республики, — тоже россияне. И мы будем делать всё, чтобы наша страна шла вперед. Это принципиально важно. Это, если хотите, идеологическая установка. Очень легко свалиться в критиканство. Очень легко свалиться в состояние постороннего наблюдателя. Давайте работать, трудиться вместе. Никто никому не мешает. Это очень просто: сидя на диване, что-то там строчить. А работать кто будет? Давайте трудиться.

Считаю, со своей стороны, что Правительство делает большую работу, не без недочетов, недостатков, мы постоянно говорим об этом, работаем над исправлением ошибок. И мы ориентируемся на мнение людей. Нам чрезвычайно важно, чтобы люди чувствовали себя надежно защищенными. Надеюсь, что и вы, уважаемые депутаты, и руководители предприятий, муниципалитетов, понимаете всю ответственность, которая лежит на нас. Мы отвечаем за республику. Наша общая задача — сделать жизнь людей лучше. Нам по направлению социального развития это удается. Сложно, тяжело порой. Порой даже нет решений. Но находим и движемся вперед.