Лукашенко исключил отказ от русского языка в Белоруссии
Белорусский президент констатировал, что на Западе его страна никому не нужна, так как там «такого добра хватает».
Белорусский президент констатировал, что на Западе его страна никому не нужна, так как там «такого добра хватает».
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается отказываться от русского языка, но не забывает и белорусский.
«Подчеркиваю, (русский язык) — это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка», — цитирует Лукашенко президентская
Он назвал несправедливой критику за наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному.
«То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?» — заявил Лукашенко.
Хотя, отметил он, «у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский».
«Любят покритиковать в России налаживание отношений между Беларусью и Европой, якобы страна решила развернуться на Запад. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее», — сказал Лукашенко.
«А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая», — подчеркнул глава государства.