Лукашенко исключил отказ от русского языка в Белоруссии

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не собирается отказываться от русского языка, но не забывает и белорусский.

«Подчеркиваю, (русский язык) — это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба в ходе его встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в четверг в Минске.

Он назвал несправедливой критику за наличие в стране двух официальных языков и уделяемое внимание национальному.

«То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать?» — заявил Лукашенко.

Хотя, отметил он, «у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском языке, и в быту у нас язык общения русский».