Ученые НИИ сельского хозяйства представили воронежскому губернатору новую разработку
Для каждого района создали свою
Для каждого района создали свою
Директор таловского
Ученые НИИ провели комплекс многолетних опытов по системам обработки почвы, совершенствованию севооборотов, разработке систем питания растений.
— Мы разделили территорию области на шесть агроэкологических районов. В каждом свои особенности по климату, водообеспеченности, почвам, обеспеченности микроэлементами. Мы создаем индивидуальные
По словам директора НИИ, несмотря на разработки, у сельского хозяйства области остаются проблемы. В первую очередь — ухудшение качества почв. Это потери содержания гумуса в черноземе, нарушения баланса питательных элементов — нехватка азота и фосфора.
Ученые института рассказали губернатору и о проблемах с зарплатой. Директор сообщил, что для выплаты достойных зарплат институту не хватает 5−7 млн рублей.
— Средняя зарплата по научному сектору — 17,2 тыс. рублей, в целом по институту — 14,7 тыс. рублей. Собственная выручка предприятия — около 20 млн рублей ежегодно, но все налоги и коммунальные платежи, что раньше платили за счет бюджета, мы вынуждены платить из своих средств. Финансирование из Москвы за три года снизилось с 52 млн до 42 млн рублей, — пояснил Виктор Турусов.
Алексей Гордеев заметил, что в сфере свиноводства средняя зарплата составляет 29 тыс. рублей.
— В наших объемах этих 7 млн рублей даже не видно в микроскоп. Это безобразие. Вас медленно душат. Так смены не будет — доживем и забьем окна
Глава региона поручил подчиненным наладить взаимодействие местных хозяйств с сельскохозяйственным институтом. Глава региона также пообещал обсудить вопрос зарплат ученых с руководителем Федерального агентства научных организаций.
В фойе НИИ губернатор осмотрел
Контекст
Начало научной деятельности связано с первой «Особой экспедицией лесного департамента Министерства земледелия и государственных имуществ» в 1892 году. Профессор Докучаев организовал ее после катастрофической засухи 1891 года, охватившей центральную, южную и