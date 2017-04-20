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13:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ученые НИИ сельского хозяйства представили воронежскому губернатору новую разработку

Для каждого района создали свою адаптивно-ландшафтную систему земледелия.

Директор таловского Научно-исследовательского института сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени Докучаева Виктор Турусов представил губернатору Алексею Гордееву разработку научных основ оптимизации ландшафтов области и создание адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Губернатор посетил институт во время рабочей поездки в поселок Таловая в среду, 19 марта.

Ученые НИИ провели комплекс многолетних опытов по системам обработки почвы, совершенствованию севооборотов, разработке систем питания растений.

— Мы разделили территорию области на шесть агроэкологических районов. В каждом свои особенности по климату, водообеспеченности, почвам, обеспеченности микроэлементами. Мы создаем индивидуальные адаптивно-ландшафтные системы земледелия для каждого. Это как настольная книга агронома с лучшими наработками по земледелию, агрохимии, растениеводству и прочему. Я убежден, что скоро все хозяйства будут заказывать такие системы, — рассказал Виктор Турусов.
По словам директора НИИ, несмотря на разработки, у сельского хозяйства области остаются проблемы. В первую очередь — ухудшение качества почв. Это потери содержания гумуса в черноземе, нарушения баланса питательных элементов — нехватка азота и фосфора.

Ученые института рассказали губернатору и о проблемах с зарплатой. Директор сообщил, что для выплаты достойных зарплат институту не хватает 5−7 млн рублей.

— Средняя зарплата по научному сектору — 17,2 тыс. рублей, в целом по институту — 14,7 тыс. рублей. Собственная выручка предприятия — около 20 млн рублей ежегодно, но все налоги и коммунальные платежи, что раньше платили за счет бюджета, мы вынуждены платить из своих средств. Финансирование из Москвы за три года снизилось с 52 млн до 42 млн рублей, — пояснил Виктор Турусов.

Алексей Гордеев заметил, что в сфере свиноводства средняя зарплата составляет 29 тыс. рублей.

— В наших объемах этих 7 млн рублей даже не видно в микроскоп. Это безобразие. Вас медленно душат. Так смены не будет — доживем и забьем окна крест-накрест, — сказал губернатор.

Глава региона поручил подчиненным наладить взаимодействие местных хозяйств с сельскохозяйственным институтом. Глава региона также пообещал обсудить вопрос зарплат ученых с руководителем Федерального агентства научных организаций.
В фойе НИИ губернатор осмотрел выставку-демонстрацию инновационных разработок в области земледелия и ознакомился с основными достижениями сотрудников НИИ за последние годы. Алексею Гордееву продемонстрировали новые современные сорта и гибриды, а также рассказали о перспективных планах. Губернатор отметил, что Таловский район входит в число лучших по сельхозпроизводству.

Контекст

Научно-исследовательского институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы имени Докучаева — многоплановое научное учреждение, где проводят исследования по всем направлениям сельскохозяйственной науки: от классического земледелия до генной инженерии. На сегодняшний день селекционный центр НИИ является крупнейшим в России. В институте создано около 150 сортов зерновых, зернобобовых и крупяных культур, широко востребованных в производстве и возделываемых на площади около 3 млн га.

Начало научной деятельности связано с первой «Особой экспедицией лесного департамента Министерства земледелия и государственных имуществ» в 1892 году. Профессор Докучаев организовал ее после катастрофической засухи 1891 года, охватившей центральную, южную и юго-восточную части России. Ученые планируют отметить 125-летие экспедиции проведением международной конференции в июне 2017 года.

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