РИСИ опроверг обвинения в подготовке плана по влиянию на выборы в США
Заявление сделал директор института Михаил Фрадков.
Заявление сделал директор института Михаил Фрадков.
Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков опроверг обвинения в том, что РИСИ якобы разработал стратегию вмешательства России в американские президентские выборы.
Об этом говорится в заявлении Фрадкова, опубликованном на сайте института.
Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы “участия” России в предвыборной кампании в США.
Он отметил, что «институт является авторитетной аналитической структурой, располагающей в своем составе квалифицированными специалистами, но уж точно не настолько и не для того, чтобы, как пытаются приписать институту, “проворачивать”, по сути, заранее подготовленные информационные операции».
Ранее в четверг агентство Reuters сообщило, что у разведки США якобы есть два документа РИСИ, доказывающих, что Россия «активно вмешивалась» в американские выборы. Эту информацию агентству представили два анонимных источника, при этом их слова не сопровождались