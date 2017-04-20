РИСИ опроверг обвинения в подготовке плана по влиянию на выборы в США

Об этом говорится в заявлении Фрадкова, опубликованном на сайте института.

Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков опроверг обвинения в том, что РИСИ якобы разработал стратегию вмешательства России в американские президентские выборы.

Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы “участия” России в предвыборной кампании в США.

Он отметил, что «институт является авторитетной аналитической структурой, располагающей в своем составе квалифицированными специалистами, но уж точно не настолько и не для того, чтобы, как пытаются приписать институту, “проворачивать”, по сути, заранее подготовленные информационные операции».