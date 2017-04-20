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12:59 (мск), источник: Известия.Ру

РИСИ опроверг обвинения в подготовке плана по влиянию на выборы в США

Заявление сделал директор института Михаил Фрадков.

Источник: РИА "Новости"

Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков опроверг обвинения в том, что РИСИ якобы разработал стратегию вмешательства России в американские президентские выборы.

Об этом говорится в заявлении Фрадкова, опубликованном на сайте института.

Похоже, что авторы этой затеи не соизмерили в своем конспирологическом сознании существующие реалии с вожделенными фантазиями, чтобы в очередной раз привлечь внимание к уже уходящей из общественного восприятия темы “участия” России в предвыборной кампании в США.
Михаил Фрадков

Он отметил, что «институт является авторитетной аналитической структурой, располагающей в своем составе квалифицированными специалистами, но уж точно не настолько и не для того, чтобы, как пытаются приписать институту, “проворачивать”, по сути, заранее подготовленные информационные операции».

Ранее в четверг агентство Reuters сообщило, что у разведки США якобы есть два документа РИСИ, доказывающих, что Россия «активно вмешивалась» в американские выборы. Эту информацию агентству представили два анонимных источника, при этом их слова не сопровождались какими-либо доказательствами.

Комментарии
2
Сергей Донченко
А здесь что Вам не так ? что не нравится ? ))
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Сергей Саморуков
Что ни кгбэшник , то всегда "француз" ... просто пипец...
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