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13:07 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев встретился с представителями творческой интеллигенции

Президент Казахстана встретился с представителями творческой интеллигенции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Во встрече приняли участие писатели Бексултан Нуржекеев, Дулат Исабеков и Смагул Елубаев. Глава государства, поприветствовав деятелей творческой интеллигенции, отметил огромную роль искусства, творчества в жизни человека и общества в целом, а также поблагодарил присутствующих за внесенный вклад в укрепление Независимости страны.

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В ходе беседы был затронут широкий спектр вопросов как культурно-гуманитарной, так и общественно-политической сфер жизни, в том числе касательно перехода на латинский алфавит, демографической и миграционной политики, процесса внедрения трехъязычного образования.

Президент Казахстана выделил ряд направлений и приоритетов опубликованной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Были обсуждены актуальные вопросы реализованных за годы Независимости крупных творческих проектов. В частности, это программа «Мәдени мұра» в сфере восстановления историко-культурных памятников и объектов на территории Казахстана, а также программа «Халық тарих толқынында», благодаря которой удалось осуществить системный сбор и анализ документов из ведущих мировых архивов по истории нашей страны.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости продвижения темы патриотизма, который начинается с любви к своей малой родине. Глава государства отметил большую важность стоящей перед казахстанцами задачи по модернизации общественного сознания и подчеркнул актуальность реализации ее положений для развития страны.

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