Парубий рассказал о ближайших планах по реформированию Рады

«В реформировании Верховной Рады мы решили идти методом малых шагов. Первый законопроект, который сейчас внесен в Верховную Раду за подписью как руководителя парламента, так и председателей фракций, касается того, чтобы сократить количество комитетов парламента до 20 и чтобы они соотносились с министерствами правительства», — сказал Парубий.

Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий в четверг во время совместного брифинга с координатором программы Европейского парламента по повышению институциональной способности Верховной Рады Украины Пэтом Коксом и бывшим главой Комитета Европарламента по иностранным делам Элмаром Броком по итогам проведенных встреч относительно дальнейшего сотрудничества ВР с Европарламентом, сообщает корреспондент Укринформа.

По его словам, этот законопроект уже включен в повестку дня следующих пленарных недель, поэтому есть надежда, что скоро депутаты примут его в первом чтении.

Председатель Верховной Рады также проинформировал, что следующим шагом в реформировании парламента будет голосование за законопроект относительно распределения комитетов между фракциями. «Мы планируем, и вскоре этот законопроект будет внесен в ВР, это методика нового справедливого распределения комитетов между фракциями. Большинство фракций подтвердили, что они готовы за этот метод голосовать, они считают его справедливым и правильным. Я думаю, что это будет второй шаг реформирования парламента», — отметил Парубий.

И, наконец, еще одним шагом реформы ВР на ближайшую перспективу, по словам руководителя парламента, должно стать введение такой формы парламентской работы, как дебаты. Эти дебаты планируется проводить по актуальным общественно-политическим вопросам и дебаты с правительством.

«Такие дебаты можно будет провести по инициативе Главы Верховной Рады или 150 депутатов. Я думаю, что это будет следующий шаг реформы», — отметил Парубий.

По его словам, это небольшие, но важные шаги реформы украинского парламента, которые Верховная Рада постарается осуществить в ближайшее время.

«Я надеюсь, что на этой сессии мы сможем принять эти законопроекты в первом чтении, а возможно некоторые из них и в целом», — отметил спикер.

На сегодняшний день в украинском парламенте 27 комитетов и Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.