Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Эксперты объяснили ужесточение политики Трампа в отношении России
Ученые обнаружили под Марианской впадиной признаки жизни
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
СМИ: Ирина Безрукова сделала откровенное признание
Британцы растроганы признанием принца Гарри - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
16Мир встретил Пасху
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
13:22 (мск), источник: Капитал

Парубий рассказал о ближайших планах по реформированию Рады

Верховная Рада Украины в ближайшее время рассмотрит законопроект, который предусматривает сокращение парламентских комитетов до 20 и их соотношение с министерствами правительства.

Источник: Капитал

Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий в четверг во время совместного брифинга с координатором программы Европейского парламента по повышению институциональной способности Верховной Рады Украины Пэтом Коксом и бывшим главой Комитета Европарламента по иностранным делам Элмаром Броком по итогам проведенных встреч относительно дальнейшего сотрудничества ВР с Европарламентом, сообщает корреспондент Укринформа.

«В реформировании Верховной Рады мы решили идти методом малых шагов. Первый законопроект, который сейчас внесен в Верховную Раду за подписью как руководителя парламента, так и председателей фракций, касается того, чтобы сократить количество комитетов парламента до 20 и чтобы они соотносились с министерствами правительства», — сказал Парубий.

Читайте также
Гройсман высказался о ротации в составе Кабмина

По его словам, этот законопроект уже включен в повестку дня следующих пленарных недель, поэтому есть надежда, что скоро депутаты примут его в первом чтении.

Председатель Верховной Рады также проинформировал, что следующим шагом в реформировании парламента будет голосование за законопроект относительно распределения комитетов между фракциями. «Мы планируем, и вскоре этот законопроект будет внесен в ВР, это методика нового справедливого распределения комитетов между фракциями. Большинство фракций подтвердили, что они готовы за этот метод голосовать, они считают его справедливым и правильным. Я думаю, что это будет второй шаг реформирования парламента», — отметил Парубий.

И, наконец, еще одним шагом реформы ВР на ближайшую перспективу, по словам руководителя парламента, должно стать введение такой формы парламентской работы, как дебаты. Эти дебаты планируется проводить по актуальным общественно-политическим вопросам и дебаты с правительством.

«Такие дебаты можно будет провести по инициативе Главы Верховной Рады или 150 депутатов. Я думаю, что это будет следующий шаг реформы», — отметил Парубий.

По его словам, это небольшие, но важные шаги реформы украинского парламента, которые Верховная Рада постарается осуществить в ближайшее время.

«Я надеюсь, что на этой сессии мы сможем принять эти законопроекты в первом чтении, а возможно некоторые из них и в целом», — отметил спикер.

На сегодняшний день в украинском парламенте 27 комитетов и Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Западные эксперты игнорируют главную причину войны России против Украины
ФСБ: заказчик теракта в Петербурге «практически установлен»
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
Дума обязала железную дорогу помогать инвалидам-колясочникам
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
С Байконура стартовал «Союз» с сокращенным экипажем МКС
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь