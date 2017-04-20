В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России

Не прожить на минимум. Почему необходимая сумма занижена в три раза

«Объем “серого” фонда зарплат составляет более 10 триллионов рублей в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между “белой” и “серой” экономикой», — сказал он, выступая на коллегии Минфина.

По его словам, выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышении ставок косвенных налогов — и других механизмов вывода экономики из тени — расширение применения безналичных расчетов, прослеживаемости операций налогоплательщиков и т. д.

«Сокращение теневого сектора — существенный резерв для повышения собираемости налогов», — заявил Силуанов.