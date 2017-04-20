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13:48 (мск), источник: РИА Новости

В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Минфин оценивает объём «серой» заработной платы в РФ в более чем 10 триллионов рублей в год, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Источник: Reuters
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«Объем “серого” фонда зарплат составляет более 10 триллионов рублей в год, что является следствием глубоких структурных диспропорций, в том числе в уровнях налоговой нагрузки между “белой” и “серой” экономикой», — сказал он, выступая на коллегии Минфина.

По его словам, выход необходимо искать в сочетании экономических стимулов — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышении ставок косвенных налогов — и других механизмов вывода экономики из тени — расширение применения безналичных расчетов, прослеживаемости операций налогоплательщиков и т. д.

«Сокращение теневого сектора — существенный резерв для повышения собираемости налогов», — заявил Силуанов.

Комментарии
20
СМЕРШ 3 УФ
Серая зарплата там, где налоги давят малый бизнес. Крупный бизнес платит потому как есть что в сухом остатке после уплаты даже всех налогов на работников, да и есть куча лазеек куда уводить от налогов деньги и т.п., а вот малый бизнес это убивает, а точнее заставляет уводить зарплаты в тень и людей, работников не "светить". Потом плачут что пенсии платить нечем! сами такими законами и выкинули в тень деньги.
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Аристарх Лохов
Пишут, что Медведев отчитался о доходах — полноте, он отчитался о зарплате, а о его доходах отчитался Навальный...
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darkking
Государство грабит людей - люди грабят государство. Замкнутый круг воров.
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