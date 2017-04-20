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13:54 (мск), источник: Вести Иркутск

Хоккеистам «Байкал-Энергии» сегодня вручили серебряные медали в Иркутске

Серебряные медали вручил сегодня губернатор Иркутской области хоккеистам «Байкал-Энергии».

Наша команда в этом сезоне вновь вошла в число сильнейших в России, уступив первую строчку хабаровскому «СКА-Нефтянику». Это второе подряд серебро «Байкала».

Год был непростым, многим он запомнится скандальным матчем с «Водником», дисквалификацией тренерского штаба. Но также и возвращением в Иркутск нападающего сборной страны Евгения Иванушкина. Его, кстати, на награждении не было. Сейчас 88-й номер — с семьёй, на днях у Евгения и его супруги должен родиться третий ребёнок. «Байкал-Энергия» поблагодарила болельщиков за поддержку.

— Серебряные медали для нас очень, очень значимы. Потому что по ходу сезона мы практически перестраивали команду. Сейчас команда уже ближе к игре на международном уровне, — говорит спортивный директор ХК «Байкал-Энергия» Владимир Янко.

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