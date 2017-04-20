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13:34 (мск), источник: PROUFU.ru

Рустэм Хамитов: «Нам не нужно догонять Татарстан»

Сегодня правительство Башкирии отчиталось о результатах деятельности Правительства РБ за 2016 год перед депутатами Госсобрания-Курултая.

В нем приняли участие Глава региона Рустэм Хамитов, Премьер-министр Рустэм Марданов и другие высокопоставленные лица.

Заседание открыл Председатель ГС-Курултая РБ Константин Толкачев. Далее с результатами деятельности правительства парламентариев за прошедший год ознакомил Рустэм Хамитов. Его выступление более конкретными цифрами и примерами расширил премьер-министр Рустэм Марданов.

По словам спикеров, 2016 году деятельность правительства была полностью направлена на устранение экономического кризиса. К примеру, общий объем средств, направленных на реализацию «антикризисных» мер, составил 29 млрд рублей, из них на поддержание социальной стабильности ушло 8,3 млрд рублей.

Судя по выступлению первых лиц республики, Башкирия 2016 год завершила с немалыми достижениями. К примеру, поступление консолидированного бюджета увеличилось на 11,4%, по сравнению к 2015 году. Годом ранее этот рост составил 8,2%. Это поспособствовало тому, что рейтинговое агентство FITCH изменило инвестиционный прогноз по республике с «негативного» на «позитивный».

Перечень приоритетных инвестиционных проектов в 2016 году включено 10 проектов с общим объемом инвестиций более 54 млрд рублей, предполагающих создание более 2,5 тысяч новых рабочих мест.

Рустэм Марданов также отметил положительные сдвиги в демографии, на рынке труда.

После выступлений депутаты Госсобрания задавали вопросы. Они касались разных сфер — от спорта до АПК. Но нашему корреспонденту больше всего запомнился самый последний из них, заданный Рустемом Ахмадинуровым.

Представитель «Единой России» обратил внимание, что, несмотря на положительные сдвиги в экономике, как рост налоговых поступлений (за 2016 год плюс 17%) и профицит бюджета в 10 млрд, республика все еще проигрывает по ряду показателей соседним регионам. К примеру, Рустэм Марданов отметил, что за прошедший год в республике выросла продолжительность жизни с 70 года до 71, в то время как в соседнем Татарстане продолжительность жизни составляет 74−75 года. Депутат так же подчеркнул, что в Башкирии продолжают падать реальные доходы жителей, увеличивается отток населения, снижается рождаемость. Рустем Ахмадинуров попросил прокомментировать Марданова эту стагнацию и отставание от соседних регионов.

На что премьер ответил, что финансовые успехи республики случились неожиданно. За год до этого депутаты планировали бюджет с дефицитом. Он пообещал, что правительство региона обязательно будет направлять средства на эти слабые места, в первую очередь, планируется повысить рождаемость, затем заняться вплотную оттоком населения.

— Снижение реальных доходов населения в первый приводит к увеличению преступности. На второй год падают демографические показатели. По итогам 2016 года, мы наблюдаем снижение преступности. В этом году будем ждать увеличение рождаемости, — сообщил премьер-министр.

Видимо, слова депутата попали в самое больное место. В своем резюмирующем выступлении глава РБ Рустэм Хамитов так же прокомментировал вопрос Ахмадинурова.

— Нам никого догонять не надо. Темпы развития нашей республики не хуже, чем других регионов. Не надо делать вид, что правительство не видит проблем населения, — гневно сообщил Глава РБ. — За самочувствие народа, в том числе, отвечают и депутаты всех уровней. Мы стараемся создать атмосферу оптимизма. Я лично горжусь Башкортостаном, люблю людей, которые работают здесь. Пессимистов в нашей республике достаточно. Много людей, которые пытаются сравнить Республику Башкортостан и Республику Татарстан. У них другая экономика. Там собственность принадлежит республике. Что касается нашей экономической системы, она дает столько, сколько может. Мы в этих условиях выглядим достойно и надежно.

Рустэм Хамитов также отметил, что «Очень легко вечерком сидеть на диване и строчить что-то», вместо этого призвал работать.

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