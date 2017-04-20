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13:44 (мск), источник: РИА Крым

Берлускони поприветствовал участников ЯМЭФ и выступил за отмену санкций против Крыма

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости (Крым). Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони пообещал донести до руководства правительства и парламента страны позицию итальянских политиков, общественников и бизнесменов, принимающих участие в III Ялтинском международном экономическом форуме. Соответствующее послание Берлускони к участникам ЯМЭФ зачитал его однопартиец, сенатор Бартоломео Амидеи в ходе заседания секции «Бизнес-диалог Россия — Италия».

Источник: AP 2017

«Я представлю итальянскому парламенту и правительству позицию людей, которые сегодня присутствуют на форуме в Ялте. Необходимо придать больший импульс развитию взаимоотношений между Италией и Россией», — говорится в обращении Берлускони.

Он также выразил надежду, что санкции в отношении России и, в частности, Крыма, будут отменены.

«Санкции, под которыми находится Россия, и, в частности, Крым, должны быть сняты как можно быстрее. Я надеюсь, что президент США Дональд Трамп тоже придет к этому», — передал сенатор слова экс-премьера Италии.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 проходит с 20 по 22 апреля. Для участия в форуме в Крым прибыло более 220 участников из 46 стран.

В 2017 году генеральным информационным партнером ЯМЭФ выступило Международное информационное агентство «Россия сегодня». Ресурсы МИА, представленные на полуострове, — радио «Спутник в Крыму» и сайт РИА Новости (Крым) — а также экономическое агентство «Прайм» стали официальными партнерами мероприятия. При этом радио «Спутник в Крыму» ведет с форума прямые трансляции. Гостями выездной студии на площадке ЯМЭФ становятся руководители Республики Крым, федеральных министерств и ведомств, зарубежные инвесторы. Современное оборудование позволяет транслировать интервью непосредственно с площадки.

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