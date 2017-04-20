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13:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко: в Донбассе идет настоящая война

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает конфликт в Донбассе «замороженным»; по его мнению, в регионе идет «настоящая горячая война».

Источник: "РИА Новости" Украина

Отсутствие серьезного прогресса в реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе стало причиной того, что некоторые эксперты стали называть его «замороженным». При этом ранее опасения по поводу возможного замораживания конфликта в случае отказа от минских договоренностей высказали представитель Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма и глава МИД Украины Павел Климкин.

«Некоторые пытаются называть это (ситуацию в Донбассе — Ред.) “замороженным конфликтом”… Разве это замороженный конфликт? Это — настоящая горячая война», — цитирует пресс-служба Порошенко его слова из интервью британскому телеканалу Sky News.

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Порошенко напомнил, что с начала года Украина потеряла в Донбассе 69 военных и еще более 420 получили ранения.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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