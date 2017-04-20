Свердловский депутат обратился к Медведеву с инициативой

В Заксобрании Свердловской области начался сбор подписей депутатов под обращением к премьеру РФ Дмитрию Медведеву. Парламентарий Евгений Зяблицев предложил коллегам поддержать его инициативу обязать управляющие кампании отчитываться перед жителями о показаниях общедомовых приборов учета, для чего необходимо внести изменение в федеральное законодательство, сообщает «Уралинформбюро».

Как поясняет депутат, в настоящее время УК представляют вместо документов строгой отчетности лишь выписки из собственных журналов, и проверить, насколько те соответствуют действительности, у собственников нет никакой возможности. «Отсутствие у потребителя коммунальных услуг достоверных сведений о показаниях приборов учета дает недобросовестным исполнителям возможность для обмана граждан и расхищения средств из бюджетов всех уровней», — уверен Е. Зяблицев.

Навести порядок, по мнению парламентария, можно через принятие нормы, по которой поставщики услуг обязаны будут предоставлять данные в виде нотариально заверенных копий карточек регистрации параметров приборов учета, цифрами в которых невозможно манипулировать.