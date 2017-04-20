Додон пригласил Гагаузию к тесному сотрудничеству
Представители Гагаузии войдут в состав различных госструктурах при президенте Молдовы — таков итог встречи Игоря Додона и Ирины Влах.
Представители Гагаузии войдут в состав различных госструктурах при президенте Молдовы — таков итог встречи Игоря Додона и Ирины Влах.
КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с башканом Гагаузии Ириной Влах кандидатуры от автономии в состав Экономического совета, Общественной палаты при главе государства и в Высший совет безопасности.
«Обстоятельно пообщались с башканом Гагаузии Ирина Влах. Обменялись мнениями о текущей ситуации в стране и отдельно о ситуации в автономии.
Подчеркнул, что важно сохранять и развивать сотрудничество на уровне главы государства и главы АТО
Он отметил, что в ходе встречи «подтвердил свою позицию и поддержку как башкану, так и Исполкому автономии и предложил, чтобы представители Гагаузии более активно поддерживали различные инициативы президента и принимали участие в структурах, которые создаются при главе государства».
«Пришли к единой позиции, которая заключается в том, что при изменении избирательной системы должна быть четко определена квота для Гагаузии», — подчеркнул Додон.