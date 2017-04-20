Додон пригласил Гагаузию к тесному сотрудничеству

«Обстоятельно пообщались с башканом Гагаузии Ирина Влах. Обменялись мнениями о текущей ситуации в стране и отдельно о ситуации в автономии.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с башканом Гагаузии Ириной Влах кандидатуры от автономии в состав Экономического совета, Общественной палаты при главе государства и в Высший совет безопасности.

Подчеркнул, что важно сохранять и развивать сотрудничество на уровне главы государства и главы АТО Гагауз-Ери. Договорились, что в ближайшие дни башкан предложит кандидатуры представителей региона, которые войдут в состав Экономического совета и Общественной палаты при президенте РМ, а также в Высший совет безопасности, — написал Додон на своей официальной странице в соцсети facebook.

Он отметил, что в ходе встречи «подтвердил свою позицию и поддержку как башкану, так и Исполкому автономии и предложил, чтобы представители Гагаузии более активно поддерживали различные инициативы президента и принимали участие в структурах, которые создаются при главе государства».

«Пришли к единой позиции, которая заключается в том, что при изменении избирательной системы должна быть четко определена квота для Гагаузии», — подчеркнул Додон.