Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
€1 млн, 63 млн руб и $350 тыс. изъяли у сына генерала ФСО
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Украина потеряла 40 миллиардов из-за «патриотизма» – депутат Рады
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15Роботы в Пальмире
14:02 (мск), источник: Actualitati.md

Додон совершит официальный визит в Белоруссию по приглашению Лукашенко

По словам Президента Республики Молдова Игоря Додона, визит предварительно запланирован на 13—14 июля текущего года. По его словам, руководство Беларуси открыто для сотрудничества с Молдовой.

Источник: Actualitati.md

Глава государства отметил в ходе передачи на общественном телеканале, что получил приглашение совершить официальный визит в Республику Беларусь от своего коллеги Александра Лукашенко. Оно было озвучено в рамках Высшего совета Евразийского экономического союза, который состоялся на минувшей неделе в Бишкеке.

Кроме этого, Игорь Додон отметил, что наша страна должна была бы взять пример с Беларуси, которая добилась успеха по многим направлениям, несмотря на критику в адрес белорусского лидера.

— Посмотрите на Беларусь, которую многие критикуют. Посмотрите, как она развила свою экономику. Что происходит с сельским хозяйством, сколько рабочих мест было открыто, что происходит с инфраструктурой. В большинстве международных рейтингов она находится на строчках гораздо выше, чем Республика Молдова. Говорят о том, что у них там не знаю какой режим, но ведь ситуация гораздо лучше, чем у нас, — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За отмывание денег Платона приговорили к 18 годам тюремного заключения
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки
Ученые РАН дали определение российской нации
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В Петербурге на месяц закроют проезд по каналам и рекам
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь