Додон совершит официальный визит в Белоруссию по приглашению Лукашенко

Глава государства отметил в ходе передачи на общественном телеканале, что получил приглашение совершить официальный визит в Республику Беларусь от своего коллеги Александра Лукашенко. Оно было озвучено в рамках Высшего совета Евразийского экономического союза, который состоялся на минувшей неделе в Бишкеке.

Кроме этого, Игорь Додон отметил, что наша страна должна была бы взять пример с Беларуси, которая добилась успеха по многим направлениям, несмотря на критику в адрес белорусского лидера.

— Посмотрите на Беларусь, которую многие критикуют. Посмотрите, как она развила свою экономику. Что происходит с сельским хозяйством, сколько рабочих мест было открыто, что происходит с инфраструктурой. В большинстве международных рейтингов она находится на строчках гораздо выше, чем Республика Молдова. Говорят о том, что у них там не знаю какой режим, но ведь ситуация гораздо лучше, чем у нас, — сказал он.