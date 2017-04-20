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14:46 (мск), источник: РИА Новости

«Бесполезно упрямиться»: Фийон назвал Крым российской территорией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Один из претендентов на пост президента Франции экс-премьер Франсуа Фийон назвал Крым «исторически российской территорией».

Источник: РИА "Новости"

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Рецепт от Фийона

В интервью газете Figaro Фийон заявил, что Москва никогда не откажется от полуострова.

«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы».

По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо учитывать два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.

«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — подчеркнул Фийон.

По его мнению, ситуацию с Крымом необходимо решать в рамках специальной международной конференции под эгидой ООН.

Вопроса о статусе полуострова Фийон касался и ранее. Так, например, во время предвыборных дебатов он заявил о праве народов на самоопределение.

«Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой», — отмечал политик.

Он также сравнил ситуацию вокруг Крыма с судьбой Косово, независимость которого страны Запада признали, несмотря на протесты Сербии.

Что говорят о Крыме другие фавориты гонки

Среди всех участников предвыборной гонки во Франции наиболее жесткую позицию в отношении России занимает экс-министр экономики Эммануэль Макрон. Во время избирательной кампании он заявил, что сумеет «заставить Путина» уважать себя.

Макрон неоднократно высказывался за проведение «настоящей европейской политики», которая, по его мнению, подразумевает «независимую» позицию в отношении Москвы.

Комментируя антироссийские санкции, Макрон заявил о необходимости сохранить ограничения, которые могут быть сняты только по мере «выполнения Россией своих обязательств» в отношении конфликтов на Украине и в Сирии.

Его поддерживает и кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон.

«Вопросы границ чрезвычайно чувствительны. Заключены соглашения, действует международное право. Недопустимо, что Путин аннексирует территорию независимого государства», — заявил Амон во время теледебатов в конце марта.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, в свою очередь, уверена, что Париж должен признать российский статус Крыма.

«Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России», — заявила Ле Пен на прошлой неделе в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«В прошлом веке Европа слишком много страдала из-за пограничных споров, чтобы снова подстрекать народы друг против друга в их собственных делах. Поэтому если возникает проблема границ, верно давайте спросим, кто заинтересован», — добавила кандидат от «Национального фронта».

Руководитель движения «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, который также входит в число фаворитов президентских выборов, выступает за проведение конференции, с участием всех заинтересованных сторон.

«Где начинается граница Украины — у берега Крыма или перед полуостровом, — я не знаю этого», — объясняет свою позицию политик.

При этом он уверен, что восточноевропейские страны находятся в «тысячелетнем конфликте» с Россией, а задача Франции в этом противостоянии — не занимать ничью точку зрения.

В целом, Меланшон занимает достаточно пророссийскую позицию по многим вопросам. По его словам, Москва способна сыграть позитивную роль в Сирии, если сосредоточит свои усилия на поддержке светских сил.

Шансы Меланшона на успех во многом зависят от Амона — программы двух кандидатов достаточно сильно похожи и каждый из них может «оттянуть» себе часть голосов избирателей.

Чья возьмет

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов, однако большинство из них не имеют никаких шансов занять пост главы государства.

Так, согласно последнему опросу избирателей, который провела 18—19 апреля социологическая компания Harris Interactive, во второй тур выйдут Макрон и Ле Пен. Двадцать третьего апреля за бывшего министра экономики готовы отдать свои голоса 25 процентов французов, а за лидера «Национального фронта» — 22 процента избирателей.

Третье место разделили Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон — по 19 процентов голосов.

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