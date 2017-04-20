«Бесполезно упрямиться»: Фийон назвал Крым российской территорией
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Один из претендентов на пост президента Франции
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Один из претендентов на пост президента Франции
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
Рецепт от Фийона
В интервью газете Figaro Фийон заявил, что Москва никогда не откажется от полуострова.
«Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет», — сказал кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы».
По его словам, в подходе к крымскому вопросу необходимо учитывать два фундаментальных и противоречащих друг другу принципа: уважение границ и право народа на самоопределение.
«Никто не может отрицать, что Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения», — подчеркнул Фийон.
По его мнению, ситуацию с Крымом необходимо решать в рамках специальной международной конференции под эгидой ООН.
Вопроса о статусе полуострова Фийон касался и ранее. Так, например, во время предвыборных дебатов он заявил о праве народов на самоопределение.
«Есть фундаментальный принцип, заключающийся в праве народа самостоятельно распоряжаться своей судьбой», — отмечал политик.
Он также сравнил ситуацию вокруг Крыма с судьбой Косово, независимость которого страны Запада признали, несмотря на протесты Сербии.
Что говорят о Крыме другие фавориты гонки
Среди всех участников предвыборной гонки во Франции наиболее жесткую позицию в отношении России занимает
Макрон неоднократно высказывался за проведение «настоящей европейской политики», которая, по его мнению, подразумевает «независимую» позицию в отношении Москвы.
Комментируя антироссийские санкции, Макрон заявил о необходимости сохранить ограничения, которые могут быть сняты только по мере «выполнения Россией своих обязательств» в отношении конфликтов на Украине и в Сирии.
Его поддерживает и кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон.
«Вопросы границ чрезвычайно чувствительны. Заключены соглашения, действует международное право. Недопустимо, что Путин аннексирует территорию независимого государства», — заявил Амон во время теледебатов в конце марта.
Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, в свою очередь, уверена, что Париж должен признать российский статус Крыма.
«Крым был присоединен к Украине только в 1954 году односторонним решением Никиты Хрущева и без консультации с заинтересованным населением. Между тем две трети жителей заявляют, что они русские. Поэтому когда их спросили о мнении, вполне естественно, выразили желание присоединиться к России», — заявила Ле Пен на прошлой неделе в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
«В прошлом веке Европа слишком много страдала
Руководитель движения «Непокорившаяся Франция»
«Где начинается граница Украины — у берега Крыма или перед полуостровом, — я не знаю этого», — объясняет свою позицию политик.
При этом он уверен, что восточноевропейские страны находятся в «тысячелетнем конфликте» с Россией, а задача Франции в этом противостоянии — не занимать ничью точку зрения.
В целом, Меланшон занимает достаточно пророссийскую позицию по многим вопросам. По его словам, Москва способна сыграть позитивную роль в Сирии, если сосредоточит свои усилия на поддержке светских сил.
Шансы Меланшона на успех во многом зависят от Амона — программы двух кандидатов достаточно сильно похожи и каждый из них может «оттянуть» себе часть голосов избирателей.
Чья возьмет
Президентские выборы во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая. Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов, однако большинство из них не имеют никаких шансов занять пост главы государства.
Так, согласно последнему опросу избирателей, который провела
Третье место разделили