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14:31 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Розенко: Пенсионную реформу в Кабмине еще не видели

Пенсионная реформа разрабатывается Минсоцполитики, никто в Кабмине ее не видел.

Источник: Telegraf.com.ua

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на данный момент проект пенсионной реформы разрабатывается Министерством социальной политики и ни один из членов Кабинета министров ее еще не видел.

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«Пенсионная реформа разрабатывается Министерством социальной политики, идут непростые дискуссии и с экспертами, и с представителями гражданского общества, и с представителями Международного валютного фонда. Еще никто из членов Кабинета министров ни одного варианта пенсионной реформы еще не видел. Я не могу сейчас ответить ни на один конкретный вопрос, кроме двух вопросов, по которым мы имеем ясность», — сказал П. Розенко журналистам в четверг.

Он уточнил, что речь идет о намерении провести осовременивание пенсий с 1 октября и отмены налогообложения пенсий. Вице-премьер заявил, что выступает за необходимость широкого общественного обсуждения и консультаций с фракциями коалиции по вопросу пенсионной реформы перед ее внесением в Верховную Раду.

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