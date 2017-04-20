Розенко: Пенсионную реформу в Кабмине еще не видели
Пенсионная реформа разрабатывается Минсоцполитики, никто в Кабмине ее не видел.
Пенсионная реформа разрабатывается Минсоцполитики, никто в Кабмине ее не видел.
«Пенсионная реформа разрабатывается Министерством социальной политики, идут непростые дискуссии и с экспертами, и с представителями гражданского общества, и с представителями Международного валютного фонда. Еще никто из членов Кабинета министров ни одного варианта пенсионной реформы еще не видел. Я не могу сейчас ответить ни на один конкретный вопрос, кроме двух вопросов, по которым мы имеем ясность», — сказал П. Розенко журналистам в четверг.
Он уточнил, что речь идет о намерении провести осовременивание пенсий с 1 октября и отмены налогообложения пенсий.