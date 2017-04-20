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16:37 (мск), источник: Интерфакс

Минобороны РФ не поверило выводам ОЗХО о зарине в сирийском Хан-Шейхуне

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — В министерстве обороны РФ назвали скоропалительным вывод генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмеда Узюмджу о том, что в сирийском Хан-Шейхуне был применен зарин.

Источник: РИА "Новости"

«Заявление представителя этой организации Ахмеда Узюмджу о якобы применении зарина в Хан-Шейхуне вызывает большие вопросы», — сказал в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Данное скоропалительное заявление Узюмджу сильно “подставило” все ОЗХО», — заявил он.

По словам генерала, Минобороны РФ хотело бы получить от ОЗХО «внятные ответы».

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории. В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на Узюмджю сообщили, что результаты проведенных экспертиз указывают на то, что в сирийском Идлибе был применен зарин либо его аналог.

Комментарии
12
максим !!!
в промежутках между приготовлением щей вы изучаете какие должны быть "параметры" у воронки образовавшейся в результате бомбы сброшенной с самолета и имеющей в качестве начинки отравляющий газ ?и какая правильная глубина воронки должна быть чтоб развеять сомнения такого первоклассного специалиста как вы ? и что кстати с гумконвоем вас смутило? - хочется послушать профи в этих вещах!
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максим !!!
Поставщики Зарина что-то шибко занервничали и громко закричали что ваши доказательства не доказательства - в принципе ничего нового в этом нет стандартная оборонительная тактика
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perplexed
по-моему это канашенков всех подставил, рассказывая сказки про разбомбленные склады.
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