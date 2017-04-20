Минобороны РФ не поверило выводам ОЗХО о зарине в сирийском Хан-Шейхуне

«Заявление представителя этой организации Ахмеда Узюмджу о якобы применении зарина в Хан-Шейхуне вызывает большие вопросы», — сказал в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Данное скоропалительное заявление Узюмджу сильно “подставило” все ОЗХО», — заявил он.

По словам генерала, Минобороны РФ хотело бы получить от ОЗХО «внятные ответы».

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории. В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на Узюмджю сообщили, что результаты проведенных экспертиз указывают на то, что в сирийском Идлибе был применен зарин либо его аналог.