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15:17 (мск), источник: РБК - Украина

ГПСУ подготовила пограничные пункты к безвизовому режиму с Евросоюзом

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) завершила подготовку к внедрению безвизового режима с Евросоюзом. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Источник: AP 2017

«В рамках подготовки к введению безвизового режима для Украины Госпогранслужба выполнила задачи по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола», — отметил во время брифинга первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк.

В ГПСУ от метили, что с начала подключения к базе данных Интерпола — с 28 августа 2015 года — сотрудниками Госпогранслужбы фактически реализовано более 3,4 тысячи срабатываний, в частности обнаружены 2600 человек, 147 похищенных транспортных средств и более 700 похищенных или утраченных паспортных документов.

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