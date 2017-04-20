ГПСУ подготовила пограничные пункты к безвизовому режиму с Евросоюзом

«В рамках подготовки к введению безвизового режима для Украины Госпогранслужба выполнила задачи по оборудованию пунктов пропуска средствами биометрического контроля и обеспечила доступ к базам данных Интерпола», — отметил во время брифинга первый заместитель председателя Госпогранслужбы Василий Серватюк.

В ГПСУ от метили, что с начала подключения к базе данных Интерпола — с 28 августа 2015 года — сотрудниками Госпогранслужбы фактически реализовано более 3,4 тысячи срабатываний, в частности обнаружены 2600 человек, 147 похищенных транспортных средств и более 700 похищенных или утраченных паспортных документов.