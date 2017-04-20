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15:37 (мск), источник: Интерфакс

В Госдуме разработали законопроект о захоронении тела Ленина

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — В Госдуму в четверг внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина, сообщил «Интерфаксу» один из инициаторов проекта закона Владимир Сысоев (ЛДПР).

Источник: РИА "Новости"

«Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле», — сказал Сысоев в четверг «Интерфаксу».

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«Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии», — уточнил парламентарий.

Как показал недавний опрос «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее.

22 апреля 2017 года будет отмечаться 147-я годовщина со дня рождения Ленина.

Комментарии
12
Alexandr Shirochenko
Давно пора))
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Сергей Саморуков
Не мы его в Мавзолей клали , не нам и закапывать . Историю не зароешь .
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Супер Справедливость
Наконец то дело хоть на словах сдвинулось с места...Мертвым - место на кладбище, а не на главной площади страны...
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