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15:31 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский: Челябинская область готова делиться своими наработками с Индией и перенимать опыт

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский презентовал планы по развитию сотрудничества региона с Республикой Индия на встрече с министром торговли и промышленности страны Нирмалой Ситхараман.

Источник: Uralpress.ru

«Наша встреча подчеркивает взаимный интерес к индустриальным технологиям, партнерству в сфере промышленности и торговли, — цитирует губернатора его пресс-служба. — Мы заинтересованы не только в новых технологиях производства, но и технологиях переработки». Глава региона отметил, что Челябинская область готова делиться своими наработками с Индией и перенимать опыт индийских промышленников.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, летом 2016 года на международной выставке «Иннопром — 2016» стороны обсудили увеличение взаимного товарооборота. Тогда представители индийской стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в области строительства, робототехники, здравоохранении и ряде других отраслей.

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