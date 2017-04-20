Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН

В четверг на заседании научно-экспертного совета заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян критически высказался о выступлении Сафронкова.

«Выступил, с моей точки зрения, несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности, сказал какие-то слова, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, скажет — ну можно так себя вести?», — обратился Авакьян к участникам заседания совета.

В ответ Матвиенко заявила, что разделяет мнение ученого и донесла свою позицию до министра иностранных дел РФ. «Я сказала (Сергею) Лаврову свою точку зрения. Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы», — заявила председатель Совета Федерации.

«(Позиция) абсолютно такая же», — подтвердила Матвиенко в ответ на заявление Авакьяна.