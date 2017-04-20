Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Шахназаров выступил в защиту Боярской
DM: «глушилка РФ» задела гордость флота США
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Ирина Алферова зажигательно станцевала с дочерью - СМИ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14«Дарю тебе звезду»
10Полюс холода
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15:42 (мск), источник: РИА Новости

Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не одобрила довольно резкое выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова в Совете Безопасности и довела свою позицию до главы МИД РФ.

В четверг на заседании научно-экспертного совета заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян критически высказался о выступлении Сафронкова.

Читайте также
«Что ты глаза отводишь?»: Сафронков ответил представителю Британии в ООН

«Выступил, с моей точки зрения, несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности, сказал какие-то слова, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату. Пусть реагирует ваш комитет, скажет — ну можно так себя вести?», — обратился Авакьян к участникам заседания совета.

В ответ Матвиенко заявила, что разделяет мнение ученого и донесла свою позицию до министра иностранных дел РФ. «Я сказала (Сергею) Лаврову свою точку зрения. Лавров разделяет ее. Все сигналы посланы», — заявила председатель Совета Федерации.

«(Позиция) абсолютно такая же», — подтвердила Матвиенко в ответ на заявление Авакьяна.


«Глаза-то не отводи!» Сафронков отчитал в Совбезе ООН постпреда Великобритании
Комментарии
9
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Отлично сказал!!!!!!Молодец!Хватит сопли жевать и обязательно рогатку с собой носи!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
На стол вскочив, чинарик дунув, поправив кепку чуть назад, слюну сквозь зубы смачно сплюнув, взял слово русский дипломат... В этом и есть г-н Сафронков.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Володя Ульянов
Надо было в спокойной форме начать с того, что Англия, это лицемерное государство 200 летним стажем. Она и ее приспешники спровоцировала первую мировую войну, да и вторую вместе с США, где погибло более 100 миллионов человек, и теперь вы своим лицемерием ,обманом, подстрекательством продвигаете проект 3 мировой войны. Поставить вопрос вправомерном нахождения в СБ представителя Великобритании.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эксперты оценили речь Медведева в Госдуме
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ
В Госдуме разработали законопроект о захоронении тела Ленина
Ученые РАН дали определение российской нации
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь