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16:04 (мск), источник: Новый Калининград

Облдума одобрила преобразование агентства по спорту в министерство

Депутаты Калининградской областной Думы на заседании в четверг одобрили очередные изменения структуры регионального правительства, которые касаются преобразования агентства по спорту в министерство, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Источник: Новый Калининград

Врио полпреда губернатора в облдуме Татьяна Шарова пояснила, что агентства являются органами власти, осуществляющими функции по оказанию государственных услуг, и не осуществляют функции по контролю и надзору. При этом на областное агентство по спорту функции контроля возложены. «В связи с этим представляется целесообразным привести статус агентства по спорту в соответствие с фактически исполняемыми полномочиями, а именно — преобразовать агентство в министерства спорта», — сообщила Шарова.

По её словам, в настоящее время штатная численность агентства составляет 11 единиц. «Штатная численность министерства будет определена в рамках общей предельной штатной численности, существующей на сегодня в органах государственной власти области. Финансовое обеспечение деятельности министерства будет осуществляться в пределах общего объема средств областного бюджета на функционирование органов государственной власти. Таким образом, предлагаемые изменения не повлекут дополнительных расходов бюджета», — отметила врио полпреда губернатора.

Комментируя представителям СМИ решение о преобразовании агентства по спорту в министерство, глава комитета по законодательству Сергей Юспин не согласился с мнением, что это делается «под нового врио вице-премьера Наталью Ищенко». «Я не согласен с этим ощущением. Считаю, что это объективная закономерность, и это очень здорово. Но мы, конечно, будем помогать нашей заслуженной землячке, чтобы эффективность ее работы на поприще организатора спорта была такой же, как и в спорте», — сказал депутат. Он также отметил, что структурные преобразования позволят «сделать лучше физическое развитие детей и населения, улучшить здоровье населения». «И, наконец, объективно начнут снижаться затраты на наше медицинское обслуживание», — сказал Юспин. Кроме того, добавил депутат, министерство должно будет аккумулировать работу по подготовке региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Напомним, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко была назначена врио вице-премьера по спорту в начале апреля. Ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов отмечал, что Ищенко будет совмещать пост врио вице-премьера и руководителя (министра) агентства по спорту, который оказался вакантным после отставки в конце декабря 2016 года Игоря Белоуса.

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