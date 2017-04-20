Облдума одобрила преобразование агентства по спорту в министерство

Врио полпреда губернатора в облдуме Татьяна Шарова пояснила, что агентства являются органами власти, осуществляющими функции по оказанию государственных услуг, и не осуществляют функции по контролю и надзору. При этом на областное агентство по спорту функции контроля возложены. «В связи с этим представляется целесообразным привести статус агентства по спорту в соответствие с фактически исполняемыми полномочиями, а именно — преобразовать агентство в министерства спорта», — сообщила Шарова.

По её словам, в настоящее время штатная численность агентства составляет 11 единиц. «Штатная численность министерства будет определена в рамках общей предельной штатной численности, существующей на сегодня в органах государственной власти области. Финансовое обеспечение деятельности министерства будет осуществляться в пределах общего объема средств областного бюджета на функционирование органов государственной власти. Таким образом, предлагаемые изменения не повлекут дополнительных расходов бюджета», — отметила врио полпреда губернатора.

Комментируя представителям СМИ решение о преобразовании агентства по спорту в министерство, глава комитета по законодательству Сергей Юспин не согласился с мнением, что это делается «под нового врио вице-премьера Наталью Ищенко». «Я не согласен с этим ощущением. Считаю, что это объективная закономерность, и это очень здорово. Но мы, конечно, будем помогать нашей заслуженной землячке, чтобы эффективность ее работы на поприще организатора спорта была такой же, как и в спорте», — сказал депутат. Он также отметил, что структурные преобразования позволят «сделать лучше физическое развитие детей и населения, улучшить здоровье населения». «И, наконец, объективно начнут снижаться затраты на наше медицинское обслуживание», — сказал Юспин. Кроме того, добавил депутат, министерство должно будет аккумулировать работу по подготовке региона к чемпионату мира по футболу 2018 года.