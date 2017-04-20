Нижегородская администрация объявила торги на строительство детсада на ул. Бурнаковской

Заказчиком работ выступает МКУ «Главное управление по капстроительству Нижнего Новгорода». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 246 млн рублей. Аукцион назначен на 15 мая 2017 года, планируемый срок окончания исполнения контракта (строительства детсада на 300 мест) — январь 2019 года.

Напомним, передачу из областной в муниципальную собственность участка на ул. Бурнаковской нижегородская Гордума одобрила на заседании 22 февраля 2017 года. Изначально предполагалось, что аукцион по выбору подрядчика пройдет до ноября 2016 года, однако потом горадминистрация перенесла его на 2017 год.