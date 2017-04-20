Зампред правительства Крыма исключает создание офшора в регионе

«Оффшорная зона — это исключено», — сказал В. Нахлупин в кулуарах III Ялтинского международного экономического форума в четверг в Крыму.

Председатель крымского парламента Владимир Константинов не слышал об идее создания оффшорной зоны на полуострове, как об этом сообщили некоторые СМИ.

При этом В. Константинов считает Крым хорошей площадкой для экспериментов федеральных властей.

«Не слышал об этой идее, но у нас и так неплохо сейчас все складывается, работает свободная экономическая зона, если есть еще какие-то идеи по формированию здесь дополнительных зон с льготным налогообложением — мы будем только за», — сказал крымский спикер «Интерфаксу».

«Крым — территория для интересных проектов и инноваций. Совершенно не похожий на другие субъекты РФ, и эту особенность всегда можно использовать», — добавил он.

Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников воздержался от комментариев. «Можно я не буду комментировать. У меня есть свободная экономическая зона», — сказал он «Интерфаксу».

Глава Крыма Сергей Аксенов ушел от ответа. «Сегодня не расскажу точно», — заявил крымский премьер журналистам.