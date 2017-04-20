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17:27 (мск), источник: УНИАН

Гройсман спрогнозировал дату, когда Украина может получить безвиз с ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что безвизовый режим между Европейским союзом и Украиной может быть введен с 11 июня.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия».

«Так, как мы видим календарь, если не будет там никаких изменений, то можно говорить о том, что безвизовый режим может быть введен с 11 июня 2017 года», — отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

После голосования в Европарламенте решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. Затем законодательный акт должен подписать президент Европарламента и представитель председательствующей в ЕС страны (Мальта) с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу через 20 дней после публикации.

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