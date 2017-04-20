Гройсман спрогнозировал дату, когда Украина может получить безвиз с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи со студентами Национального университета «Киево-Могилянская академия».

«Так, как мы видим календарь, если не будет там никаких изменений, то можно говорить о том, что безвизовый режим может быть введен с 11 июня 2017 года», — отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европарламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.