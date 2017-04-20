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17:35 (мск), источник: ЮГА.ру

Губернатор Кубани пригрозил кадровыми перестановками после загрязнения реки Псахе в Сочи

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после загрязнении реки Псахе в Сочи сообщил о необходимости принятия серьезных мер вплоть до кардинальных кадровых перестановок.

Источник: Администрация Краснодарского края

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 12 апреля произошло загрязнение реки Псахе. При обследовании реки было определено ориентировочное направление источника загрязнения. Специалисты сети канализации Сочинского водоканала смогли обнаружить огороженный земельный участок, с территории которого текла жидкость черного цвета. Котлован, заполненный канализационными стоками, находится на территории Барановского сельского округа, относящегося к Хостинскому району Сочи.

Как пояснил представитель администрации района Павел Карелов, существование этого котлована не является тайной для Хостинской администрации.

В связи с этим губернатор дал поручение своему заместителю Андрею Алексеенко сосредоточиться на решении вопросов, связанных с ЖКХ и экологией курорта.

«Сочи — это гордость края и всей России. Много сил и средств вложено в развитие инфраструктуры и имиджа города-курорта. Только-только мы стали подходить к тому, что туристы выбирают именно Краснодарский край в качестве места для отдыха, а подобные вопиющие случаи перечеркивают всю проделанную работу», — отметил Кондратьев.

По словам Алексеенко, экологические проблемы Сочи вытекают из проблем в ЖКХ в прямом и переносном смыслах.

«Неоднократно мы пытались достучаться до руководства города. Бесполезно. Все это говорит о том, что в ЖКХ курорта есть определенный системный сбой», — прокомментировал ситуацию вице-губернатор.

Губернатор поручил Андрею Алексеенко довести до логического завершения расследования по фактам нарушений с экологической ситуацией в Сочи и проинспектировать готовность систем ЖКХ всех курортных территорий Краснодарского края.

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