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18:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Алексей Гордеев наградил главу Терновского района почетным знаком

Ирина Белова получила «Благодарность от земли Воронежской».

Губернатор Алексей Гордеев поздравил главу администрации Терновского района Ирину Белову с юбилеем и вручил ей почетный знак «Благодарность от земли Воронежской» в понедельник, 17 апреля.

Ирину Белову наградили за большой вклад в экономическое и социальное развитие области.

— Я благодарна за высокую оценку моей работы. Награждение почетным знаком во время встречи с губернатором стало приятной неожиданностью, — рассказала Ирина Белова.

Ирина Белова рассказала главе региона о текущем развитии района. За 2016 год терновские сельхозпредприятия реализовали 0,6 тыс. т мяса скота и птицы (в живом весе), 8,5 тыс. т молока. Район произвел более 147 тыс. т зерна, 362 тыс. т сахарной свеклы. Озимыми культурами засеяно 19,8 тыс. га, яровыми — 25% планируемых площадей.

Также Алексей Гордеев и Ирина Белова обсудили деятельность местных ТОСов. В 2016 году силами жителей построили детскую площадку в селе Народное и стадион в поселке Есипово. В селе Козловка отремонтировали единственный в регионе памятник учителям и ученикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2017 году активисты ТОС планируют сделать футбольное поле на стадионе в Есипово.

Губернатор и глава Терновского района также обсудили на встрече проблемы района. Речь шла о строительстве детского сада в селе Народное. Документация и экспертиза по объекту готовы. Губернатор дал поручение проработать возможность строительства детсада в 2018 году.

Справка РИА «Воронеж»

Почетный знак «Благодарность от земли Воронежской» является высшей формой поощрения правительством области за большой вклад в экономическое и социальное развитие, а также за иные заслуги перед регионом и его жителями.

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