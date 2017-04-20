Губернатор Алексей Гордеев наградил главу Терновского района почетным знаком
Ирина Белова получила «Благодарность от земли Воронежской».
Ирина Белова получила «Благодарность от земли Воронежской».
Губернатор Алексей Гордеев поздравил главу администрации Терновского района Ирину Белову с юбилеем и вручил ей почетный знак «Благодарность от земли Воронежской» в понедельник, 17 апреля.
Ирину Белову наградили за большой вклад в экономическое и социальное развитие области.
— Я благодарна за высокую оценку моей работы. Награждение почетным знаком во время встречи с губернатором стало приятной неожиданностью, — рассказала Ирина Белова.
Ирина Белова рассказала главе региона о текущем развитии района. За 2016 год терновские сельхозпредприятия реализовали 0,6 тыс. т мяса скота и птицы (в живом весе), 8,5 тыс. т молока. Район произвел более 147 тыс. т зерна, 362 тыс. т сахарной свеклы. Озимыми культурами засеяно 19,8 тыс. га, яровыми — 25% планируемых площадей.
Также Алексей Гордеев и Ирина Белова обсудили деятельность местных ТОСов. В 2016 году силами жителей построили детскую площадку в селе Народное и стадион в поселке Есипово. В селе Козловка отремонтировали единственный в регионе памятник учителям и ученикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2017 году активисты ТОС планируют сделать футбольное поле на стадионе в Есипово.
Губернатор и глава Терновского района также обсудили на встрече проблемы района. Речь шла о строительстве детского сада в селе Народное. Документация и экспертиза по объекту готовы. Губернатор дал поручение проработать возможность строительства детсада в 2018 году.
Справка РИА «Воронеж»
Почетный знак «Благодарность от земли Воронежской» является высшей формой поощрения правительством области за большой вклад в экономическое и социальное развитие, а также за иные заслуги перед регионом и его жителями.