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17:52 (мск), источник: Nur.kz

Королева актюбинских дорог попала на скамью подсудимых

В Актобе начался суд над самой популярной женщиной в дорожной полиции области, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Жаннат Ахетову водители прозвали Зеной за ее бескомпромиссный характер, а журналисты — королевой дорожной полиции. Теперь ее обвиняют в серьезном коррупционном нарушении.

Будучи старшим инспектором дорожной полиции, Жаннат Ахетова пошла на поводу у своей подруги, которая нарушила правила ПДД.

Женщина уговорила своего коллегу, сотрудника батальона дорожно-патрульной полиции Мираса Ибадуллаева не привлекать к административной ответственности свою знакомую.

Чтобы скрыть следы преступления, в этот же день Ахетова забрала у Ибадуллаева оригинал протокола, заполненный им частично. В типографии она изготовила поддельный бланк.

Ибадуллаев, осознавая противоправность своих действий, использовал заведомо подложные документы для составления поддельного протокола об административном правонарушении в отношении другого лица и предоставил командиру взвода.

Теперь обоим предстоит ответить перед законом: Мирасу Ибадуллаеву за совершение коррупционного правонарушения, а Жаннат Ахетовой — за склонение к совершению преступления и изготовление подложных документов.

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