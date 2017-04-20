Государство планирует помогать с первоначальным взносом по жилищной госпрограмме

По его словам, на сегодня по госпрограмме первоначальный взнос снижен до 30%, в будущем планируется снизить его до 15%.

«Есть медики, учителя, работники других госучреждений, мы рассматриваем возможность помощи оплаты 30% первоначального взноса. Для первоначального взноса ведь требуется от 2 до 5 млн тенге. Мы предоставим возможность госорганам предоставлять такую помощь. В связи с этим мы вносим изменения в программу (“Нұрлы жер” — авт.). Думаем, это будет большой помощью. Мы посчитали, если на сегодня в очереди стоит 428 тысяч человек, из них 187 тысяч — госслужащие, работники государственных учреждений и военные», — сказал Жайымбетов.

По словам главы Комитета, такая помощь будет зависеть от финансового положения организации и доходов.

«Понятно, что такую помощь сможет получить не каждый. Ее должны получить действительно нуждающиеся люди. Такая практика была и в советское время, ведь у каждого госоргана есть свой бюджет», — отметили представители Комитета.