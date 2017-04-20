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18:16 (мск), источник: РИА Новости

Проект о лишении гражданства за терроризм отозвали из Госдумы

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Законопроект, предлагавший лишать российского гражданства осужденных за терроризм, отозвали из Госдумы, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.

Источник: РИА Новости

Во вторник этот законопроект внесли лидеры четырех думских фракций — Владимир Васильев (ЕР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов (СР) и Владимир Жириновский (ЛДПР).

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В пояснительной записке они отмечали, что такая мера станет дополнительной защитой от терроризма и поможет предотвратить подобные преступления со стороны лиц, получивших российское гражданство.

Документ отозвали по техническим, формальным причинам, пояснил собеседник агенства. «Текст надо совершенствовать. Он будет перевнесен тем же составом авторов», — сказал он.

Сейчас Конституция запрещает лишать российского гражданства.

Комментарии
4
Александр Романов
Лишать гражданства осужденных - это махать кулаками после драки, признать свою беспомощность. На деле же - просто уничтожить "проблему" физически!
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Александр д
нормальные люди ждут годами гражданство а когда были беспорядки в киргизии наши товарищи раздали паспорта РФ всем кому не лень азербайджанец рассказывал паспорт в регионе сделал за месяц с пропиской я спросил и дом есть не вагончик стоит в деревне
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Sergey
Понятие "враг народа" возвращается?! )
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