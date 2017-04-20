Проект о лишении гражданства за терроризм отозвали из Госдумы

Во вторник этот законопроект внесли лидеры четырех думских фракций — Владимир Васильев (ЕР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов (СР) и Владимир Жириновский (ЛДПР).

Власти РФ смогут отменять решение по предоставлению гражданства для вступивших в ИГИЛ

В пояснительной записке они отмечали, что такая мера станет дополнительной защитой от терроризма и поможет предотвратить подобные преступления со стороны лиц, получивших российское гражданство.

Документ отозвали по техническим, формальным причинам, пояснил собеседник агенства. «Текст надо совершенствовать. Он будет перевнесен тем же составом авторов», — сказал он.

Сейчас Конституция запрещает лишать российского гражданства.