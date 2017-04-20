Лукашенко: в Беларуси у россиян не возникает никаких проблем

Президент в ходе встречи с губернатором рассказал о развитии отношений между странами, а также прокомментировал заявления некоторых СМИ о будто бы развороте Беларуси «на Запад».

«Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что у россиян в Беларуси не возникает никаких проблем как с точки зрения безопасности, так и ведения бизнеса. «Вот это ответ тем критикам, которые любят запустить камень в огород Беларуси», — добавил глава государства.

Ответил Лукашенко и на обвинения в русофобии, которые иногда также делают некоторые эксперты и СМИ.

«То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском, и в быту у нас язык общения русский. Но подчеркиваю — это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка», — заявил Лукашенко.

Президент заверил: от русского языка в Беларуси никогда не откажутся. «Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем», — подчеркнул Лукашенко.