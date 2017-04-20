Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Специалисты выяснили, что такое измена
Аксенов: в Крыму никого агитировать за Путина не будут
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
22Цвет нации
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
18:42 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: в Беларуси у россиян не возникает никаких проблем

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Беларусь не может ссориться ни с Россией, ни с Западом, заявил президент республики Александр Лукашенко в четверг в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым.

Источник: Sputnik.by

Президент в ходе встречи с губернатором рассказал о развитии отношений между странами, а также прокомментировал заявления некоторых СМИ о будто бы развороте Беларуси «на Запад».

«Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает и без нее. А как меня любят на Западе, вы помните с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Мы, живя в центре Европы, вынуждены проводить такую политику, чтобы сохранить страну, безопасность, суверенитет, независимость и стабильность, чтобы людям нормально жилось. Мы не можем ссориться ни с Россией, ни с Западом. Наша судьба такая», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что у россиян в Беларуси не возникает никаких проблем как с точки зрения безопасности, так и ведения бизнеса. «Вот это ответ тем критикам, которые любят запустить камень в огород Беларуси», — добавил глава государства.

Ответил Лукашенко и на обвинения в русофобии, которые иногда также делают некоторые эксперты и СМИ.

«То, что мы белорусский язык не забываем, так и должно быть. Это хорошо, что у белорусов есть свой язык. Чего нас в этом упрекать? Хотя у нас подавляющее большинство людей разговаривают на русском, и в быту у нас язык общения русский. Но подчеркиваю — это не российский язык. Это наш общий с вами язык, который мы создавали годами. Он совершенствуется, развивается как живая ткань. И мы вместе с вами немало вложили в совершенствование этого языка», — заявил Лукашенко.

Президент заверил: от русского языка в Беларуси никогда не откажутся. «Но есть у нас свой национальный белорусский язык, родной язык белорусов. Его знают и многие белорусы, которые живут за пределами нашей страны. Поэтому здесь все нормально и все под контролем», — подчеркнул Лукашенко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Видеофакт: флешмоб артистов Cirque du Soleil прошел в Минске
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Минобороны прокомментировало выводы ОЗХО о зарине в Хан-Шейхуне
В Госдуме разработали механизм захоронения тела Ленина
Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН
ВС признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией
СМИ: проект о лишении гражданства террористов отозван из Госдумы
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
В Петербурге на месяц закроют проезд по каналам и рекам
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь