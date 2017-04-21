ВМФ получит самую большую атомную подлодку в мире

Научно-исследовательская атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород» станет самой большой субмариной в российском Военно-морском флоте и мире. По своим размерам и водоизмещению она обгонит внесенный в Книгу рекордов Гиннеса тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 941 типа «Тайфун».

Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей». Эти лодки строились в СССР, как ответ на развертывание американских авианосных соединений в Мировом океане. На их борту размещалось двадцать пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Гранит». «Белгород» заложили на Северодвинском машиностроительном предприятии в 1992 году. В 2006-м строительство готового на 76% корабля заморозили.

В настоящий момент принято решение перестроить лодку под новый проект 09852, предназначенный для выполнения научно-исследовательских миссий. Он станет носителем необитаемых глубоководных аппаратов и батискафов, а также специального научного оборудования. Лодка будет заниматься изучением дна российского арктического шельфа, искать на больших глубина полезные ископаемые, а также прокладывать подводные коммуникации.

Как сообщили «Известиям» в командовании ВМФ, работа по модернизации субмарины завершиться в 2018 году. В настоящий момент на лодке проведено перепроектирование центральной части. В районе ракетного отсека врезан новый размером почти 30 метров. В нем будет располагаться специальное оборудование, установлены шлюзовые камеры для перехода моряков в глубоководные аппараты, а также выхода водолазов. В результате длина «Антея» увеличилась с первоначальных 154 метров до 184. Это на одиннадцать метров больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун». А также на 12 метров превышает размеры самой длиной западной субмарины — американской АПЛ типа Ohio.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал «Известиям», что «Белгород» станет не только самой большой, но и уникальной субмариной российского флота. Прямых аналогов «Белгороду» в мире нет.