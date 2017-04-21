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10:23 (мск), источник: Известия

ВМФ получит самую большую атомную подлодку в мире

Длина подводной лодки «Белгород» после модернизации составит 182 метра.

Источник: РИА "Новости"

Научно-исследовательская атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород» станет самой большой субмариной в российском Военно-морском флоте и мире. По своим размерам и водоизмещению она обгонит внесенный в Книгу рекордов Гиннеса тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 941 типа «Тайфун».

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Субмарину создают на базе недостроенного ударного ракетоносца 949А проекта типа «Антей». Эти лодки строились в СССР, как ответ на развертывание американских авианосных соединений в Мировом океане. На их борту размещалось двадцать пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет «Гранит». «Белгород» заложили на Северодвинском машиностроительном предприятии в 1992 году. В 2006-м строительство готового на 76% корабля заморозили.

В настоящий момент принято решение перестроить лодку под новый проект 09852, предназначенный для выполнения научно-исследовательских миссий. Он станет носителем необитаемых глубоководных аппаратов и батискафов, а также специального научного оборудования. Лодка будет заниматься изучением дна российского арктического шельфа, искать на больших глубина полезные ископаемые, а также прокладывать подводные коммуникации.

Как сообщили «Известиям» в командовании ВМФ, работа по модернизации субмарины завершиться в 2018 году. В настоящий момент на лодке проведено перепроектирование центральной части. В районе ракетного отсека врезан новый размером почти 30 метров. В нем будет располагаться специальное оборудование, установлены шлюзовые камеры для перехода моряков в глубоководные аппараты, а также выхода водолазов. В результате длина «Антея» увеличилась с первоначальных 154 метров до 184. Это на одиннадцать метров больше, чем у самой большой атомной подводной лодки «Тайфун». А также на 12 метров превышает размеры самой длиной западной субмарины — американской АПЛ типа Ohio.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал «Известиям», что «Белгород» станет не только самой большой, но и уникальной субмариной российского флота. Прямых аналогов «Белгороду» в мире нет.

Россия создает специализированный корабль-носитель специального глубоководного оборудования, который сможет заниматься разведкой, монтажом и обслуживать его на морском дне.

— По некоторым данным, «Белгород» станет носителем автономной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», — сообщил эксперт. — На нем будут перевозиться и устанавливаться на морском дне автономные атомные подводные модули, предназначенные для зарядки необитаемых подводных аппаратов. Субмарина обеспечит развертывание глобальной системы контроля подводной обстановки, которую военные строят на дне арктических морей.

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Впервые информация о планах по переоборудованию атомной подводной лодки «Белгород» в лодку-носитель подводных аппаратов появилась в 2010 году. Тогдашний Главком ВМФ Владимир Высоцкий заявил о планах использования ее в качестве лодки специального назначения. Кроме глубоководных аппаратов на корабле будет развернут геофизический комплекс «Магма». Он позволит вести геологоразведочные работы на арктическом шельфе. Комплекс в четыре раза снизит затраты на проведение исследований в труднодоступных акваториях независимо от погодных условий и ледовой обстановки.

До появления «Белгорода» АПЛ 941 проекта типа «Тайфун» считались одними из самых больших подводных кораблей. Их полное водоизмещение составляет почти 50 тыс. т. Длина 173 м, ширина 23 м. В настоящий момент из шести построенных атомоходов 941-го проекта в строю остаётся только один — ТК-208 «Дмитрий Донской». Корабль решает задачи испытания новых типов морских вооружений и техники. С его борта проводились первые пуски новейшей морской баллистической ракеты «Булава».

Комментарии
1
pikalor
Слава Российскому Флоту!!! Гордимся!
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