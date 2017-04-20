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20 апреля, источник: "РИА Новости" Украина

Розенко назвал число аптек, реализующих программу «Доступные лекарства»

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что уже более 2 тыс. 700 аптек по всей Украине реализуют программу «Доступные лекарства».

Источник: "РИА Новости" Украина

Об этом он сообщил во время брифинга о развертывании в Украине программы «Доступные лекарства», информирует УНИАН.

Он обратил внимание, что на сайте Минздрава есть интерактивная карта всей Украины, где можно в своем регионе найти конкретную аптеку, которая участвует в этой программе.

«Такой сервис готовый, такой сервис постоянно наполняется новыми аптеками. На сегодняшний день наибольшее количество аптек, которые задействованы по регионам: Винницкая область — почти 350 аптек, Днепропетровская — 210, Донецкая — 180, Кировоградская — 100, Луганская — 150, Николаевская — 170, Полтавская — 220, Ривненская — 200», — рассказал Розенко.

В то же время, по его словам, сегодня стоит задача перед местными властями обеспечить наличие полного ассортимента препаратов в этих аптеках.

Потому что, как пояснил Розенко, не все аптеки имеют достаточное количество лекарств или достаточно широкий ассортимент.

Напомним, в субботу, 1 апреля, в Украине стартовала правительственная программа «Доступные лекарства».

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