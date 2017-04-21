Фийон и Ле Пен отменили свои предвыборные поездки после теракта на Елисейских полях

Нападение на полицейских произошло, когда в студии телеканала France 2 шли предвыборные выступления 11 кандидатов в президенты, которых в предстоящее воскресенье 23 апреля ждет голосование в первом туре выборов.

В связи с трагическими событиями уже после завершения этих телевизионных выступлений канал предоставил возможность кандидатам высказаться относительно нападения на стражей порядка. Фийон, в частности, заявил: «Неуместно продолжать избирательную кампанию. Мы должны показать нашу солидарность с полицейскими (…) и французским населением, все больше и больше обеспокоенным в связи с этими террористическими актами. Борьба против этих террористических актов должна стать абсолютным приоритетом нового президента».

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