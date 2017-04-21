Фийон и Ле Пен отменили свои предвыборные поездки после теракта на Елисейских полях

Нападение на полицейских произошло, когда в студии телеканала France 2 шли предвыборные выступления 11 кандидатов в президенты, которых в предстоящее воскресенье 23 апреля ждет голосование в первом туре выборов.
В связи с трагическими событиями уже после завершения этих телевизионных выступлений канал предоставил возможность кандидатам высказаться относительно нападения на стражей порядка.
Фийон, в частности, заявил: «Неуместно продолжать избирательную кампанию. Мы должны показать нашу солидарность с полицейскими (…) и французским населением, все больше и больше обеспокоенным в связи с этими террористическими актами. Борьба против этих террористических актов должна стать абсолютным приоритетом нового президента».
Между тем, глава страны Франсуа Олланд, выступая с обращением к нации, пообещал «проявлять абсолютную бдительность, особенно в отношении избирательного процесса».
Ответственность за атаку на Елисейских полях взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ. По данным МВД Франции, в результате стрельбы погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был один, его застрелили на месте преступления.
Между тем, по данным СМИ, у стрелка мог быть сообщник, которому удалось скрыться. Также есть неподтвержденная информация о том, что жертв атаки может быть больше.