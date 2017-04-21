Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14«Дарю тебе звезду»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
22Цвет нации
01:41 (мск), источник: Интерфакс

Фийон и Ле Пен отменили свои предвыборные поездки после теракта на Елисейских полях

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU — Кандидаты в президенты Франции Франсуа Фийон и Марин Ле Пен отменили все поездки, запланированные на пятницу в рамках их предвыборных кампаний, после сообщений о теракте на Елисейских полях, сообщает в пятницу BFM TV.

Нападение на полицейских произошло, когда в студии телеканала France 2 шли предвыборные выступления 11 кандидатов в президенты, которых в предстоящее воскресенье 23 апреля ждет голосование в первом туре выборов.

В связи с трагическими событиями уже после завершения этих телевизионных выступлений канал предоставил возможность кандидатам высказаться относительно нападения на стражей порядка.

Фийон, в частности, заявил: «Неуместно продолжать избирательную кампанию. Мы должны показать нашу солидарность с полицейскими (…) и французским населением, все больше и больше обеспокоенным в связи с этими террористическими актами. Борьба против этих террористических актов должна стать абсолютным приоритетом нового президента».

Читайте также
Боевики ИГ* взяли на себя ответственность за стрельбу в Париже

Между тем, глава страны Франсуа Олланд, выступая с обращением к нации, пообещал «проявлять абсолютную бдительность, особенно в отношении избирательного процесса».

Ответственность за атаку на Елисейских полях взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ. По данным МВД Франции, в результате стрельбы погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Нападавший был один, его застрелили на месте преступления.

Между тем, по данным СМИ, у стрелка мог быть сообщник, которому удалось скрыться. Также есть неподтвержденная информация о том, что жертв атаки может быть больше.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Самый богатый министр РФ заработал в 100 раз больше самого "бедного"
Большинство россиян не пожелали заводить карту "Мир"
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
Опознаны тела трех погибших при крушении судна в Черном море
Фийон призвал приостановить предвыборную кампанию во Франции
Минобороны подтвердило гибель в Сирии военного советника из РФ
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
Опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь