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02:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Фийон призвал приостановить кампанию по выборам президента

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон после атаки на полицейских в Париже призвал приостановить кампанию по выборам президента, первый тур которых назначен на ближайшее воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Источник: РИА "Новости"
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Сам Фийон, по его словам, отменил намеченное на пятницу, 21 апреля, предвыборное мероприятие в альпийском регионе страны.

Нападение на сотрудников органов правопорядка было совершено вечером в четверг, 20 апреля. Рядом со служебным автомобилем остановилась машина, из нее вышел мужчина и произвел выстрелы. Один из полицейских был убит на месте, серьезные ранения получили двое его коллег. Преступник был ликвидирован, по некоторым данным, у него был сообщник.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Террористы сообщили, что атаку произвел их «солдат» Абу Юсиф из Бельгии. О том, что преступник приехал из этой страны, ранее сообщала и полиция.

Справка
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Комментарии
3
Ольга Лысенко
Овощи французские ! Им впору самим заказывать подобные теракты с целью оттягивания дня выборов и попытки повысить свой рейтинг !
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Вера
ой)))как же ты не обвинил Россию ни в чем ,а в частности Путина ,почему он не вмешался в их выборный процесс)))
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максим !!!
ИГ достаточно активно вмешивается в выборный процесс во Франции еще пара таких атак и рейтинг Ле Пен пойдет стремительно вверх
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