США нашли основания для задержания Ассанжа, сообщили СМИ

Расследование в отношении Ассанжа и WikiLeaks министерство юстиции США ведет с 2010 года, отмечает телеканал. Во время правления президента Барака Обамы генпрокурор и представители минюста установили, что будет непросто выдвинуть обвинения против Ассанжа, потому что не только портал WikiLeaks публиковал украденные документы дипломатической службы США.

Как отмечает телеканал, сторона обвинения полагает, что нашла способ продвинуться дальше в привлечении Ассанжа к ответственности.