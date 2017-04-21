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02:22 (мск), источник: РИА Новости

США нашли основания для задержания Ассанжа, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Власти США подготовили официальные обвинения, чтобы добиваться ареста основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами дела.

Источник: РИА Новости

Расследование в отношении Ассанжа и WikiLeaks министерство юстиции США ведет с 2010 года, отмечает телеканал. Во время правления президента Барака Обамы генпрокурор и представители минюста установили, что будет непросто выдвинуть обвинения против Ассанжа, потому что не только портал WikiLeaks публиковал украденные документы дипломатической службы США.

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Как отмечает телеканал, сторона обвинения полагает, что нашла способ продвинуться дальше в привлечении Ассанжа к ответственности.

По данным телеканала, это связано с тем, что следователи обнаружили возможное доказательство того, что WikiLeaks сыграл активную роль в том, чтобы помочь экс-сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену обнародовать секретные документы.

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